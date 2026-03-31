Bosnia-Italia senza Goal Line Technology: deciderà il VAR sui possibili gol-fantasma

Si prospetta però una partita difficile perché sarà giocata contro una buona squadra con interpreti di assoluta esperienza, esaltati da quello che viene considerato un catino infuocato come lo stadio Bilino Polje di Zenica , scelto appositamente rispetto all’impianto della capitale, più grande ma con la pista d’atletica e quindi con i tifosi più distanti dal campo.

A ridurre l’impatto del pubblico nell’impianto, costruito negli anni ’70 e con una capienza ufficiale di 13.812 posti, sarà l’applicazione di una sanzione comminata alla Federcalcio bosniaca dalla UEFA che costringerà la chiusura di qualche settore dello stadio facendo scendere i posti disponibili per i tifosi che saranno quindi intorno agli 11mila, considerando però anche i 500 predisposti per il settore ospiti. Inoltre, per motivi di sicurezza, la capienza totale potrebbe scendere a 9mila.

Inoltre, l’ultima novità riguarda la Goal Line Technology. La tecnologia per stabilire se il pallone ha varcato completamente la linea di porta, e quindi richiama l’arbitro per assegnare un gol, non sarà presente per la partita di questa sera. Infatti, il Bilino Polje ospita la squadra locale che milita nella seconda divisione del calcio bosniaco, dove non è previsto l’utilizzo della Goal Line.

Ovviamente, sarà presente il VAR che potrà essere utilizzato, attraverso le sue telecamere, per visionare l’azione qualora ci fosse un caso di gol-fantasma. È bene ricordare come la Goal Line Technology sia stata introdotta ufficialmente nel 2012 in occasione del Mondiale per Club FIFA, mentre in Italia è arrivata nel campionato 2015/16 ed è utilizzata in tutti i maggiori campionati, tranne in Liga con il presidente Javier Tebas che ha sempre negato la sua introduzione per una questione di costi.