Marsiglia, si cambia: il club pronto a svelare il suo nuovo logo dopo oltre 20 anni

La società francese ha effettuato un restyling dello stemma, che sarà svelato il prossimo 8 aprile: ecco come cambierà.

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Marsiglia nuovo logo
(Foto: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Cambio di logo in arrivo per l’Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese La Provence, il club dovrebbe svelare la sua nuova identità visiva l’8 aprile. Il nuovo logo, dal design più moderno rispetto ai precedenti, è il risultato di una riflessione avviata la scorsa stagione dal presidente Pablo Longoria (che si è dimesso di recente) e dal Ds Medhi Benatia. 

I diritti sul nuovo logo sono già stati depositati presso l’Istituto nazionale della proprietà industriale. Lo stemma avrà una forma più arrotondata rispetto alla versione attuale, introdotta nel 2004, avvicinandosi maggiormente al logo utilizzato dal club tra il 1935 e il 1972.  

Per il Marsiglia si tratta quindi di un grande cambiamento, dopo più di 20 anni con lo stemma attualmente in uso. Sempre secondo La Provence, per un periodo si era anche pensato di eliminare la stella e il motto “Droit au but” dal nuovo logo, ma entrambi gli elementi sono stati infine mantenuti. 

(Fonte: La Provence)

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