Cambio di logo in arrivo per l’Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese La Provence, il club dovrebbe svelare la sua nuova identità visiva l’8 aprile. Il nuovo logo, dal design più moderno rispetto ai precedenti, è il risultato di una riflessione avviata la scorsa stagione dal presidente Pablo Longoria (che si è dimesso di recente) e dal Ds Medhi Benatia.

I diritti sul nuovo logo sono già stati depositati presso l’Istituto nazionale della proprietà industriale. Lo stemma avrà una forma più arrotondata rispetto alla versione attuale, introdotta nel 2004, avvicinandosi maggiormente al logo utilizzato dal club tra il 1935 e il 1972.