Il Wrexham di Reynolds chiude il 2025 con ricavi record, ma in rosso di 18 milioni

L’esercizio si è chiuso con ricavi record a quota 33,33 milioni di sterline (38,3 milioni di euro, al cambio attuale), con una crescita del 24% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i costi sostenuti per la promozione in Championship hanno portato il club a chiudere in rosso di 15,2 milioni di sterline (17,5 milioni di euro al cambio attuale).

Mentre continua a lottare per il sogno Premier League (attualmente a un passo dai playoff in classifica), il Wrexham di Ryan Reynolds ha annunciato i risultati economico-finanziari al 30 giugno 2025. Si tratta dei dati relativi alla passata stagione, quando il club dell’attore e dei suoi soci militava in League One, la terza serie calcistica inglese.

Ricavi commerciali, retail, matchday e broadcast in crescita

Come evidenziano i documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, il record di ricavi è stato spinto dal comparto commerciale, che ha toccato quota 17,33 milioni di sterline. I ricavi retail hanno continuato a crescere raggiungendo i 5,06 milioni, mentre quelli da matchday sono aumentati a 5,96 milioni. In crescita anche i proventi da diritti televisivi, arrivati a 3,41 milioni di sterline

Di seguito, i ricavi del Wrexham nella stagione 2024/25, voce per voce:

Ricavi da matchday – 5,96 milioni di sterline

Ricavi da sponsor – 17,33 milioni di sterline

Ricavi da diritti tv – 3,41 milioni di sterline

Ricavi retail – 5,06 milioni di sterline

Altri ricavi – 1,55 milioni di sterline

TOTALE – 33,33 milioni di sterline

Boom dei costi per il personale e conti in rosso

Non soltanto i ricavi. Lo sforzo per raggiungere la promozione in Championship è riflesso anche sui costi, che sono aumentati soprattutto per quanto concerne il personale. Le spese sono cresciute dagli 11 milioni di sterline del 2023/24, ai 19,94 milioni di sterline della passata stagione, con un aumento di quasi l’80%.

Di conseguenza, le perdite del Wrexham sono aumentate in modo significativo, passando da 2 milioni di sterline nel 2023/24 a 15,2 milioni nella scorsa stagione (17,5 milioni di euro circa). Le perdite includono tuttavia i bonus pagati a giocatori e staff per la promozione nella seconda divisione e comprendono una svalutazione straordinaria di 3,76 milioni di sterline legata alla banca britannica Argentex, che nel luglio 2025 ha sospeso tutte le attività di trading con i clienti ed è entrata in amministrazione straordinaria.

L’importanza dello stadio nel progetto Wrexham

Lo sviluppo del Racecourse Ground – lo stadio che ospita le gare del Wrexham – resta centrale nella strategia di lungo periodo del club ed è considerato un elemento chiave per sostenere sia il successo sportivo sia quello commerciale. Durante l’anno è stata approvata una revisione del progetto di riqualificazione della Kop Stand, che prevede una nuova tribuna da 5.500 posti. È stata inoltre presentata una nuova richiesta urbanistica per portare la capienza della Kop a 7.750 posti.

Se approvata, la capienza complessiva dello stadio supererebbe i 18.000 posti, creando ulteriori opportunità per eventi sportivi e non sportivi, tra cui partite internazionali (già previste per il 2026) e altre grandi manifestazioni.

Durante tutta la stagione 2024/25 è stata mantenuta e ampliata a 3.000 posti la tribuna temporanea nella zona della Kop, contribuendo alla crescita dei ricavi da matchday. La struttura è stata rimossa al termine della stagione per consentire i primi lavori estivi, tra cui la sostituzione del campo, lo spostamento delle panchine e l’installazione di nuove piattaforme televisive, in vista dell’Europeo Under-19 previsto per l’estate 2026.

Tutti questi interventi fanno parte dei lavori necessari per ottenere la classificazione UEFA di stadio di categoria 4. Dopo la chiusura dell’esercizio, il Racecourse Ground è stato inoltre inserito tra i potenziali impianti ospitanti nella candidatura britannica per il Mondiale femminile FIFA 2035.