Come riporta Bloomberg, il piano prevede di aggiungere 25.000 camere d’albergo e rappresenta «una delle espansioni più significative mai intraprese nel regno, sia in termini di scala sia di ritmo», come ha voluto sottolineare Imad Barrakad , a capo dell’agenzia marocchina per lo sviluppo del turismo (SMIT).

Un piano di investimenti ad hoc da 4 miliardi di dollari (intorno ai 3,5 miliardi di euro) per il Marocco. E’ quello studiato dal Paese africano, che punta ad aumentare la capacità delle strutture ricettive in vista dei Mondiali 2030 , che co-organizzerà insieme a Spagna e Portogallo , con alcune partite anche in Argentina, Paraguay e Uruguay.

In tutto sono previsti 700 progetti, di cui il 75% si estende nelle principali città della nazione nordafricana e saranno finanziati da investitori marocchini, come ha confermato Barrakad. Inoltre, almeno il 15% sarà gestito da marchi internazionali del settore.

Il Marocco può contare sul fatto che per il secondo anno consecutivo è il paese più visitato dell’intero continente africano. Nel 2025 il paese ha registrato quasi 20 milioni di visitatori, generando circa 14,8 miliardi di dollari di entrate. Questi numeri costituiscono una importante base su cui il paese è pronto a investire in vista dei Mondiali, che come sempre saranno un grandissimo volano e non solo per il settore turistico.