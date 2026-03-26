Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Italia Irlanda del Nord dove vederla. Una domanda che molti appassionati si stanno facendo per la gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali.
Gli Azzurri di Gennaro Gattuso affrontano il primo step per continuare a sperare nella qualificazione ai prossimo Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e si terranno fra Stati Uniti, Messico e Canada. In caso di vittoria, la sfida decisiva, che mette in palio il pass per la fase a gironi del torneo iridato, sarà in casa di una fra Galles e Bosnia Erzegovina in programma poi giovedì 31 marzo.
Italia Irlanda del Nord dove vederla? Quando si gioca e dove vederla
Italia-Irlanda del Nord, match valido per la semifinale dei playoff Mondiali, si terrà allo Stadio di Bergamo, giovedì 26 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida, che Gattuso e i suoi si augurano aprirà definitivamente le porte verso la qualificazione ai prossimi Mondiali, sarà visibile su Rai 1 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.
Italia Irlanda del Nord dove vederla? Le probabili formazioni
Gli Azzurri dovranno faticare per raggiungere l’obiettivo, per il quale il Ct Gennaro Gattuso sta cercando di mettere insieme la migliore formazione. Bastoni e Scamacca sono gli unici in dubbio, ed è probabile che il tecnico voglia puntare su giocatori al 100%. In avanti la coppia dovrebbe essere quella collaudata Kean-Retegui, ma occhio a Pio Esposito, in un momento di ottima forma.
Di seguito, le probabili formazioni della sfida:
- Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct: Gattuso. Carnesecchi, Meret, Gatti, Palestra, Buongiorno, Spinazzola, Scalvini, Pisilli, Cristante, Raspadori Pio Esposito.
- Irlanda del Nord (3-4-2-1): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Spender, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Donley. Ct: O’ Neill. Panchina: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Devlin, Brown, Kelly, Smyth, Saville, Morrison, Reid, Marshall, Magennis