Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Italia Irlanda del Nord dove vederla. Una domanda che molti appassionati si stanno facendo per la gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali.

Gli Azzurri di Gennaro Gattuso affrontano il primo step per continuare a sperare nella qualificazione ai prossimo Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e si terranno fra Stati Uniti, Messico e Canada. In caso di vittoria, la sfida decisiva, che mette in palio il pass per la fase a gironi del torneo iridato, sarà in casa di una fra Galles e Bosnia Erzegovina in programma poi giovedì 31 marzo.