Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Macedonia Under 21 tv streaming, gara valida per la settima giornata delle qualificazioni Europei.
Dopo la sconfitta in casa della Polonia, gli Azzurri di Silvio Baldini devono riprendere la loro corsa nel girone E per rimanere attaccati alla capolista concedendosi la possibilità di essere la migliore seconda dei vari gironi, avendo così la possibilità di evitare i playoff e accedere direttamente agli Europei 2027 che si giocheranno fra Albania e Serbia. Infatti, a qualificarsi per la rassegna continentale sarà solamente la prima di ogni girone, con le seconde che saranno incluse in una speciale graduatoria dove la migliore si qualificherà direttamente, mentre le altre si giocheranno il pass agli spareggi.
Dove vedere Italia Macedonia Under 21 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Italia-Macedonia Under 21, match valido per la settima giornata delle qualificazioni agli per gli Europei 2027, si terrà allo stadio Castellani di Empoli, giovedì 26 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.15. La sfida sarò visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.
I convocati di Baldini:
PORTIERI
- Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
DIFENSORI
- Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Mattia Mannini (Juve Stabia); Brando Moruzzi (Empoli);
CENTROCAMPISTI
- Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);
ATTACCANTI
- Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).