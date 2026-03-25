Lazio, il progetto per il Flaminio è da aggiornare: i nodi della revisione

Il Comune ha inoltre segnalato la necessità di rivedere diversi aspetti del piano complessivo, sia dal punto di vista economico-finanziario sia da quello urbanistico. Tra gli elementi da chiarire ci sono la delimitazione precisa dell’area di intervento, i dettagli relativi alle eventuali demolizioni e ricostruzioni e le tabelle urbanistiche relative a superfici e volumetrie.

Restano inoltre da fornire documenti tecnici considerati indispensabili. In particolare, emergono dubbi sulla gestione della mobilità e dei parcheggi, uno dei punti più delicati dell’intero progetto. Non è chiaro, ad esempio, se i posti destinati ai motocicli rientrino negli standard urbanistici richiesti, né come verrà gestita la contemporaneità di più eventi nella stessa area.

Sul piano architettonico sono state evidenziate altre criticità. Tra queste, l’assenza di riferimenti precisi al Piano di Conservazione realizzato nell’ambito del programma “Keeping it Modern” promosso dalla Getty Foundation. Secondo la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, questo documento rappresenta uno strumento fondamentale per qualsiasi intervento sull’impianto.

Infine, rimangono da approfondire anche alcuni aspetti legati ai vincoli archeologici e paesaggistici presenti nell’area, che potrebbero influenzare le modalità di sviluppo del progetto.