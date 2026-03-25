Dagli azionisti ai tifosi, il calcio diventa un’industria vigilata: la svolta parte da Londra

Articolo a cura di Andrea Conso e Jason Ronchin di Annunziata&Conso, boutique di consulenza legale e regolamentare a servizio degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi. C’è una partita che si sta giocando lontano dai riflettori, ma destinata a cambiare il calcio europeo. Non si disputa in campo, bensì sul terreno della regolazione. E parte da Londra. Negli ultimi vent’anni il calcio si è trasformato da fenomeno sportivo a industria globale dell’intrattenimento, trainata da diritti audiovisivi, sponsorizzazioni e calciomercato, fino a generare in Europa ricavi per circa 30 miliardi di euro annui. Una crescita imponente, accompagnata però da modelli di governance spesso opachi, forte leva finanziaria e crescente dipendenza dal capitale degli azionisti. Le criticità sono ormai evidenti: club storici falliti o in crisi, debiti elevati, gestione orientata al breve periodo e una progressiva distanza tra proprietà e tifosi. E quando una società entra in dissesto, il danno non è solo economico: viene meno un presidio sociale e identitario. Il calcio, infatti, non è un mercato sostituibile: il tifoso non è un consumatore ordinario.

È in questo contesto che il Regno Unito ha scelto di intervenire con una riforma organica, avviata dopo il fallimento della European Super League – simbolo di un calcio sempre più distante da tifosi e territori – e culminata nel Football Governance Act 2025, che introduce un modello di regolazione pubblica del calcio professionistico. Il fulcro del nuovo assetto è l’istituzione dell’Independent Football Regulator (IFR), autorità indipendente dotata di poteri di vigilanza e intervento sull’intero sistema calcistico professionistico. Un passaggio che segna il superamento del modello di autoregolazione finora imperniato su Premier League e Football Association. Il perno operativo del sistema è rappresentato da un regime autorizzatorio (licensing system): a partire dalla stagione 2027/2028, i club potranno partecipare alle competizioni professionistiche solo previa concessione di una licenza, da ottenere entro maggio 2027, subordinata al rispetto di requisiti stringenti. Andrea Conso In particolare, l’IFR è chiamato a verificare: la sostenibilità economico-finanziaria del club, sulla base di piani industriali, strategie di sviluppo e adeguatezza delle risorse; la qualità degli assetti di governance, incluse competenze e affidabilità degli organi gestori; il coinvolgimento degli stakeholder, con particolare riferimento ai tifosi. Elemento centrale è inoltre il rafforzamento dei controlli sugli assetti proprietari. Proprietari e dirigenti (formali ed effettivi) saranno sottoposti a test di idoneità, comprensivi di verifiche sulla provenienza delle risorse, sulla solidità dei piani finanziari, nonché di valutazioni sull’onorabilità, integrità e competenza professionale. Si tratta di meccanismi che richiamano direttamente quelli previsti nei settori vigilati, in particolare nel diritto dei mercati finanziari.