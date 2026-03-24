Nuovo San Siro, passaggio chiave per Inter e Milan: al via il procedimento di valutazione ambientale

Si tratta di un passaggio formale ma fondamentale: è la procedura che precede l’approvazione del piano attuativo che dovrà definire nel dettaglio il futuro dell’area intorno allo storico stadio Stadio Giuseppe Meazza, tra realizzazione di un nuovo impianto e tutte le attività collaterali per consentire alla zona di “vivere” tutti i giorni della settimana e non solo durante le partite.

Il progetto di Inter e Milan per la trasformazione dell’area di San Siro entra in una nuova fase. Il Comune di Milano – secondo quanto può rivelare Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali – ha avviato la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul piano urbanistico denominato “GFU San Siro”, presentato dalla società Stadio San Siro S.p.A., proprietaria della maggior parte delle aree coinvolte.

Il progetto per il nuovo San Siro

Il piano riguarda la cosiddetta Grande Funzione Urbana San Siro, una zona individuata dal Piano di governo del territorio per ospitare servizi e infrastrutture strategiche per la città. La proposta interessa un’area di circa 280mila metri quadrati e prevede una trasformazione articolata in due fasi.

La prima comprende la realizzazione del nuovo stadio, destinato a sostituire l’attuale Meazza, con una capienza prevista tra 70mila e 71.500 spettatori, oltre agli spazi funzionali all’attività sportiva. La seconda fase riguarderà invece lo sviluppo delle altre funzioni urbane previste nel piano e la rifunzionalizzazione della parte dello stadio esistente che verrà conservata.

Nel complesso il piano prevede circa 98mila metri quadrati di superficie edificabile, destinati a servizi, attività commerciali e altre funzioni compatibili con l’area.

Parco urbano e nuove infrastrutture

Uno degli elementi centrali del progetto riguarda gli spazi pubblici. Il piano prevede infatti che circa il 50% dell’intera area venga destinato a parco urbano, con piazze, percorsi pedonali e aree verdi aperte ai cittadini. Tra le opere previste figura anche lo spostamento del tunnel Patroclo, uno dei principali accessi viari alla zona dello stadio, insieme ad altri interventi di urbanizzazione.

L’obiettivo indicato nella convenzione tra Comune e società proponente è quello di trasformare l’intervento in un progetto di rigenerazione urbana per tutto il quartiere, con maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e alla fruibilità degli spazi pubblici.

Cos’è la Valutazione Ambientale Strategica

La Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla normativa europea e italiana, è una procedura che serve a verificare quali effetti un piano urbanistico può avere sull’ambiente prima che venga approvato.

Nel corso della VAS vengono analizzati diversi aspetti, come traffico, qualità dell’aria, impatto sul territorio, gestione delle acque e presenza di spazi verdi. Il processo coinvolge anche enti pubblici e autorità ambientali, che possono esprimere pareri e osservazioni sul progetto.

L’iter amministrativo

Con la determinazione dirigenziale pubblicata dal Comune è stato quindi formalmente avviato il procedimento di VAS. La documentazione sarà resa disponibile sui siti istituzionali del Comune e della Regione Lombardia, mentre nei prossimi mesi si svolgeranno le conferenze di valutazione con gli enti competenti.

Solo dopo questa fase il piano potrà proseguire il suo iter amministrativo e arrivare all’approvazione definitiva, passaggio necessario per avviare la trasformazione dell’area di San Siro.