Udinese, Pozzo: «Il club vale 300 milioni. Vogliamo diventare internazionali»

Il presidente bianconero si è poi soffermato sul valore della società: « Ci siamo rinnovati continuamente e abbiamo avuto tanti giocatori forti. È difficile fare una cifra sul valore del club, quando avevamo trattato per la vendita l’anno scorso il valore era di 300 milioni. La società sportiva Udinese vale 300 milioni . Noi non vogliamo vendere ma diventare internazionali con progetti ambiziosi sotto il profilo sportivo come ha fatto l’Atalanta ».

A luglio ricorreranno 40 anni di proprietà della famiglia Pozzo all’ Udinese . Il patron Giampaolo Pozzo ne ha parlato questo pomeriggio a La Politica nel Pallone , trasmissione radiofonica della Rai condotta da Emilio Mancuso. Pozzo ha ricordato così il lungo percorso alla guida del club friulano: « 40 anni sono passati come un fulmine, 40 anni sono tanti, anche con delle buone soddisfazioni sotto il profilo sportivo. Il più grande giocatore è stato Antonio Di Natale ma ce ne sono stati tanti ».

Parlando degli obiettivi sportivi, Pozzo ha aggiunto: «La squadra può arrivare tranquillamente a 50 punti. Vogliamo andare in Europa e fare un progetto ambizioso in stile Atalanta, che è diventato un club internazionale. Ormai riusciamo tranquillamente a rimanere in Serie A, se avessimo la possibilità di migliorare ancora sarebbe ottimo».

Il patron friulano ha poi commentato alcuni singoli della rosa: «Keinan Davis è un bravissimo giocatore, anche a livello di comportamento e atteggiamenti. Gioca veramente bene, ha avuto dei momenti difficili ma è un calciatore che segna e sa gestire il pallone. Oumar Solet? Difficile dargli un valore. È un giocatore valido ed è molto importante per la difesa. Sullo stadio ci ha lavorato tanto mia figlia ed è stato fatto un grande lavoro a livello di sostenibilità».

Pozzo ha parlato anche della nazionale: «L’Nazionale italiana di calcio? Io penso che andremo al Mondiale perché la squadra c’è». Il presidente dell’Udinese si è poi espresso sul VAR e sul livello degli arbitri: «Io sono a favore del VAR perché nel 99% dei casi ha risolto dei problemi che sarebbero state delle ingiustizie, sono per il VAR. Dopo verrà perfezionato ma la strada è quella giusta perché gli arbitri italiani sono i migliori. Sono umani anche loro e qualche errore lo fanno. Sono ben preparati. Prima si commettevano tanti errori, la tecnologia credo abbia migliorato il calcio».

Un commento è arrivato anche sulla stagione del Como: «Sono stati miracolosi. Non bastano solo i soldi perché bisogna essere capaci: sono arrivati in una zona non con tanta tradizione e quest’anno stanno facendo delle cose incredibili, bravi nella gestione e nell’acquisto di giocatori ed allenatori».

Infine, Pozzo ha parlato di alcuni protagonisti del calcio italiano. Su Luciano Spalletti ha detto: «Spalletti è un allenatore che riesce a sviluppare in qualsiasi situazione anche in difficoltà, sicuramente con la pazienza riuscirà a mettere a posto la squadra. Lo conosco, so le caratteristiche e le capacità».

Sul giovane attaccante Lorenzo Lucca, Pozzo ha concluso: «Lucca funzionava bene. Ha fatto ottimi campionati. Bisogna avere un po’ di pazienza. Un giocatore così giovane non è possibile che da un anno all’altro inverta il rendimento. È un giocatore che faceva i gol, tanti gol».