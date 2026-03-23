Gedi: Cartia d'Asero nuova AD, Orfeo rimane direttore di Repubblica

L’operazione « non include La Stampa che — come Gedi ha recentemente annunciato — è stata oggetto di un accordo per la vendita al Gruppo SAE, insieme al suo centro stampa e alla rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale ». Contestualmente « è previsto un accordo per la cessione di Stardust, che viene quindi esclusa dal perimetro dell’operazione ».

K Group, proprietaria di Antenna Group, ha annunciato questo pomeriggio « l’acquisizione del 100% di GEDI Gruppo Editoriale » da Exor , holding della famiglia Agnelli-Elkann . L’operazione comprende « il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital e m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e alla concessionaria pubblicitaria A. Manzoni & C. ». Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo.

A seguito del completamento della transazione, Mirja Cartia d’Asero assumerà il ruolo di amministratore delegato del gruppo Gedi. «Mirja — si legge nella nota — lavorerà a stretto contatto con il management di Gedi per sostenere il percorso di sviluppo e internazionalizzazione del gruppo».

Mario Orfeo, direttore del quotidiano dal 2024, «continuerà a ricoprire il suo ruolo alla guida di la Repubblica, garantendo continuità editoriale e gestionale», mentre Linus resterà alla guida delle attività radiofoniche.

«A nome di Theodore Kyriakou, presidente di Antenna Group, e della famiglia Antenna, siamo lieti di dare il benvenuto a Gedi nel nostro Gruppo. Insieme valorizzeremo la storia delle sue testate e la forza dei suoi brand per creare un gruppo mediatico con portata globale e un impatto significativo», ha dichiarato Cartia d’Asero, rappresentante di Antenna Group e futura CEO di Gedi, commentando l’acquisizione.

«Antenna Group condivide un profondo impegno verso l’integrità, l’indipendenza editoriale e un’informazione affidabile, e attribuisce grande importanza al rispetto della cultura e dell’identità locale, elementi fondamentali per un’editoria solida e credibile. Con i talenti altamente qualificati dell’Italia e una comprovata capacità di sviluppare potenti brand internazionali, vediamo un grande potenziale per Gedi nel consolidare la propria posizione come punto di riferimento per il giornalismo di qualità e l’innovazione mediatica», ha concluso la manager.