Roma, Gasperini in silenzio dopo la sfida con il Lecce: tensione negli spogliatoi

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico Gian Piero Gasperini non si è presentato per le consuete interviste post partita. La versione ufficiale del club è quella di una indisposizione dell’allenatore per via di un abbassamento della voce . Ma negli spogliatoi i decibel si sarebbero invece notevolmente alzati, a testimoniare un clima non proprio sereno.

Sicuramente in casa Roma non è stata una settimana facile: sconfitta nello scontro diretto per la Champions in casa del Como ed eliminazione agli ottavi di Europa League nel derby italiano con il Bologna. Tanto che venerdì è arrivato un faccia a faccia a Trigoria proprio fra Gasperini, i Friedkin, Claudio Ranieri e Frederic Massara. Tutto questo, probabilmente, ha portato ulteriore tensione al tecnico, scoppiata poi negli spogliatoi al termine del match con il Lecce.

In questa prima stagione alla Roma non è la prima volta che tutto ciò accade, con Gasperini che si è sfogato già diverse volte negli scorsi mesi, soprattutto in chiave mercato, denotando appunto una certa insoddisfazione per le operazioni concluse da parte del club capitolino. E proprio a Lecce il tecnico non si era presentato in conferenza per manifestare il proprio dissenso per come la società aveva condotto il mercato invernale. L’arrivo di Malen ha indubbiamente riportato il sereno nelle prime settimane dell’anno, con l’olandese che ha trascinato la Roma mantenendola in alto in classifica.

Ma ora Malen stesso sta pagando lo sprint iniziale, in virtù delle pochissime alternative, complici gli infortuni di Dybala e Soulé. Mancanze che sono state evidenti contro il Bologna, con Italiano che dalla panchina ha ridisegnato completamente il suo attacco, trovando il gol decisivo di Cambiaghi, mentre il tecnico giallorosso ha dovuto giocoforza spremere i suoi, pagandone le conseguenze nei tempi supplementari.

Le prossime settimane, soprattutto questa che presenta la sosta per le nazionali, saranno decisive per riportare il sereno a Trigoria in vista del decisivo rush finale che in casa giallorossa si augurano finisca con la tanto agognata qualificazione in Champions League. Per le questioni di mercato poi si discuterà una volta che si capirà quale traguardo riusciranno a raggiungere i giallorossi.