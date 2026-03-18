Gravina: «Betting motore finanziario, serve il supporto del Governo»

«Abbiamo necessità di un supporto oggettivo del Governo. In tutti gli altri Paesi si è attivato il meccanismo di tutela del diritto alla scommessa, ossia il fatto che i proventi devono derivare come tutela del diritto d’autore di chi organizza l’evento». Così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine della presentazione del nuovo progetto tecnico del calcio giovanile italiano, torna a parlare dei proventi del betting nel calcio italiano.
«Credo che sia uno degli strumenti che consentirà la possibilità di portare avanti il progetto di sviluppo di questo tipo e impatterebbe in maniera positiva sul degrado delle nostre infrastrutture. In sostanza il diritto di scommessa trasformerebbe il betting da una minaccia etica a motore finanziario di sviluppo dei vivai e porterebbe a superare il degrado delle infrastrutture», ha aggiunto.
«Pretenderemo il rispetto di una risoluzione dell’Unione europea che, dal 2011, fa riferimento alla tutela del diritto d’autore sull’organizzazione degli eventi sportivi. Un supporto che non grava sulla fiscalità generale, non andiamo a intaccare le sorti del bilancio dello Stato, ma considerando di essere moltiplicatori di effetti benefici in capo al nostro Paese, forse è arrivato il momento di considerarci nella maniera più giusta», ha concluso il presidente della FIGC.