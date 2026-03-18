Gravina: «Betting motore finanziario, serve il supporto del Governo»

«Abbiamo necessità di un supporto oggettivo del Governo. In tutti gli altri Paesi si è attivato il meccanismo di tutela del diritto alla scommessa, ossia il fatto che i proventi devono derivare come tutela del diritto d’autore di chi organizza l’evento». Così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine della presentazione del nuovo progetto tecnico del calcio giovanile italiano, torna a parlare dei proventi del betting nel calcio italiano.

«Credo che sia uno degli strumenti che consentirà la possibilità di portare avanti il progetto di sviluppo di questo tipo e impatterebbe in maniera positiva sul degrado delle nostre infrastrutture. In sostanza il diritto di scommessa trasformerebbe il betting da una minaccia etica a motore finanziario di sviluppo dei vivai e porterebbe a superare il degrado delle infrastrutture», ha aggiunto.