Ufficiale, Joan Laporta sarà presidente del Barcellona fino al 2031

Pertanto, Laporta tornerà a guidare il club per la quarta volta, dopo due mandati da presidente dal 2003 al 2010 e poi di nuovo dal marzo 2021, quando vinse con 30.184 voti (54,28%). Cinque anni dopo l’ultima elezione, la candidatura di Laporta è nuovamente uscita vincitrice, superando i 14.385 voti del rivale Víctor Font (29,78%) e con 984 schede bianche (2,04%).

Joan Laporta continuerà a essere presidente del Barcellona. L’attuale numero uno del club catalano è stato nuovamente votato dai soci nelle elezioni che si sono tenute ieri. Soci che hanno sostenuto la candidatura di Laporta “Defensem el Barça” con 32.934 voti, pari al 68,18% del totale.

Parlando poco dopo l’annuncio del risultato, Laporta ha dichiarato: «Questo è un risultato schiacciante e ci dà grande forza. Ci rende inarrestabili. Nessuno ci fermerà. Ci attendono anni entusiasmanti. Saranno i migliori della nostra vita. Questo è un club meraviglioso, dove i soci eleggono il loro presidente e il consiglio di amministrazione. Un club unico al mondo, davvero straordinario».

«Voglio fare una menzione speciale ai soci che sono andati a votare. È stata una celebrazione della democrazia e dello spirito civico. Vorrei anche sottolineare l’eccellente lavoro svolto dai nostri dirigenti e dal personale nell’organizzazione della giornata elettorale», ha aggiunto Laporta.

Nato il 29 giugno 1962 a Barcellona, Laporta è il primo presidente democraticamente eletto del Barcellona a guidare il club in due periodi distinti. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Barcellona, possiede anche un master in Diritto societario e Fiscalità presso l’Instituto de Estudios Superiores Abat Oliba di Barcellona.

È socio fondatore e proprietario dello studio legale Laporta & Arbós Advocats Associats, membro dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona e, tra gli altri incarichi, è membro della commissione esecutiva della Lluch Foundation e sostenitore della Johan Cruyff Welfare Foundation fondata da Johan Cruyff.