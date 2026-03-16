Quarto anello e 80.000 posti: il Boca Juniors lancia la nuova Bombonera

« È la prima volta che sento che siamo vicini a realizzare il sogno dei tifosi del Boca, cioè ampliare il nostro stadio », ha dichiarato l’ex nazionale argentino al sito ufficiale del club di Buenos Aires, dopo aver rivelato che Ferrosur , l’azienda responsabile della linea ferroviaria che passa a pochi metri dallo stadio, ha concesso un permesso preliminare.

Il Boca Juniors è pronto a dare il via a un restyling del proprio stadio. Juan Román Riquelme , presidente del club argentino , ha annunciato ufficialmente un progetto per aumentare a 80.000 spettatori la capienza del leggendario impianto La Bombonera , che attualmente può ospitare 57.000 persone.

Un quarto anello e copertura parziale

La ristrutturazione della Bombonera includerà:

la costruzione di una quarta tribuna superiore

due nuove aree di posti a sedere che sostituiranno gli attuali palchi VIP, che verranno demoliti

l’installazione di una copertura parziale sopra gli spalti

Il progetto di ampliamento prevede inoltre la costruzione di quattro torri dotate di ascensori per portare i tifosi fino al futuro quarto anello. Per realizzare l’opera sarà necessario ottenere il permesso edilizio sia da parte di Ferrosur sia della Comisión Nacional Reguladora del Transporte.

Lo stadio non sarà spostato, ha detto Riquelme

«Non ci sposteremo di un solo centimetro, al contrario di quanto ha detto l’opposizione, che proponeva di costruire lo stadio a 100 metri da qui. La Bombonera non può essere spostata da qui; non inganniamo i tifosi», ha sottolineato Riquelme, escludendo qualsiasi altro piano per ampliare lo stadio o costruirne uno nuovo nelle vicinanze.

Prima della sua elezione a presidente alla fine del 2023, Riquelme aveva preso in considerazione la possibilità di dialogare con i residenti della zona della Bombonera per acquistare le case situate dietro i palchi VIP e costruire una nuova tribuna. Tuttavia, ha poi spiegato che «tra quindici e venti edifici sono classificati come patrimonio storico dalla città di» Buenos Aires, cosa che rende «impossibile» qualsiasi intervento o ampliamento sul lato sud dello stadio.

Il River Plate, storico rivale del Boca, ha annunciato a fine gennaio che il suo leggendario Estadio Monumental sarà ampliato da 85.000 a 101.000 posti, con l’installazione di una copertura, entro il 2029.