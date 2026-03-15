«È motivo di grande delusione per la UEFA e per gli organizzatori che le circostanze e le tempistiche abbiano negato alle squadre la possibilità di competere per questo prestigioso trofeo in Qatar, un Paese che ha dimostrato più volte la propria capacità di ospitare eventi internazionali di livello mondiale in strutture all’avanguardia. La UEFA desidera esprimere la propria profonda gratitudine al comitato organizzatore e alle autorità competenti del Qatar per il lavoro svolto nel tentativo di ospitare la partita, nonché la propria fiducia che la pace tornerà presto nella regione», si legge in una nota.

Adesso è ufficiale. Dopo numerose discussioni tra la UEFA e le autorità organizzatrici in Qatar , la Federcalcio europea ha annunciato che, a causa dell’attuale situazione politica nella regione, la Finalissima tra i vincitori di EURO 2024, la Spagna , e i campioni della Copa América 2024, l’ Argentina , non potrà essere disputata come previsto in Qatar (precisamente a Doha) il 27 marzo.

La Finalissima è stata introdotta come parte della stretta collaborazione tra UEFA e CONMEBOL e riunisce i campioni europei e sudamericani in una celebrazione del più alto livello del calcio internazionale. L’Argentina, attuale campione del mondo, ha vinto la prima edizione nel 2022 con un successo per 3-0 contro l’Italia allo stadio Wembley di Londra.

«Con forte determinazione a salvare questo importante incontro, e nonostante le comprensibili difficoltà nel trasferire una partita di tale importanza con pochissimo preavviso, la UEFA ha esplorato altre alternative possibili, ma ognuna di esse è stata infine ritenuta inaccettabile dalla Federazione calcistica argentina», ha sottolineato nel suo comunicato l’organismo presieduto da Aleksander Ceferin.

La Finalissima non si gioca – Le ragioni della cancellazione della sfida

La prima opzione – ha spiegato la UEFA – era quella di disputare la partita allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid nella data originariamente prevista, con una divisione dei tifosi del 50% per ciascuna squadra nello stadio, ma l’Argentina ha rifiutato. La seconda era disputare la Finalissima in due gare: una al Santiago Bernabéu il 27 marzo e l’altra a Buenos Aires durante una finestra internazionale prima di EURO e Copa América 2028, offrendo nuovamente una divisione dei tifosi del 50% per la partita di Madrid. Anche questa opzione è stata respinta.

«Infine, la UEFA ha cercato di ottenere un impegno da parte dell’Argentina affinché, qualora si fosse trovato un campo neutro in Europa, la partita potesse svolgersi il 27 marzo, come inizialmente previsto e annunciato il 18 dicembre 2025, oppure nella data alternativa del 30 marzo. Anche questa proposta è stata rifiutata», ha spiegato la UEFA a proposito dei tentativi di organizzazione.

«L’Argentina ha fatto una controproposta di disputare la partita dopo la Coppa del Mondo, ma poiché la Spagna non ha date disponibili, anche questa opzione è stata esclusa. Infine, e contrariamente al piano originariamente concordato secondo cui la partita si sarebbe svolta il 27 marzo, l’Argentina ha dichiarato la propria disponibilità a giocare esclusivamente il 31 marzo, una data che si è rivelata impraticabile. Di conseguenza, e con rammarico della UEFA, questa edizione della Finalissima è stata cancellata», ha proseguito ancora la UEFA.

La Federcalcio europea «desidera esprimere i propri sinceri ringraziamenti al Real Madrid e al comitato organizzatore e alle autorità del Qatar per il loro supporto e la loro collaborazione nel tentativo di organizzare questa partita. Nel caso del Real Madrid, gli sforzi sono stati compiuti con un preavviso estremamente breve. Si ringrazia inoltre la Federazione calcistica spagnola per la sua flessibilità nell’adattarsi a tutte le opzioni proposte durante il processo».