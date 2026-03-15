L’AIA dà ragione all’Inter: c’era il rigore per fallo di Scalvini su Frattesi

Dopo quanto accaduto nel derby di Milano, anche la sfida tra Inter e Atalanta ha lasciato strascichi sul fronte arbitrale. Polemiche nate dagli ultimi minuti della sfida, quando l’arbitro Manganiello ha prima convalidato la rete dell’1-1 messa a segno dall’Atalanta, tra le proteste per un potenziale fallo su Dumfries, e successivamente non ha accordato un calcio di rigore per un intervento piuttosto evidente di Scalvini ai danni di Frattesi.

Anche il mancato intervento del VAR Gariglio (bocciato come arbitro nel 2023) ha fatto infuriare i nerazzurri, che si sono chiusi in un silenzio stampa. Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta si è confrontato con la squadra arbitrale al termine dell’incontro e nei prossimi giorni farà sentire la propria voce nelle sedi istituzionali.