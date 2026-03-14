La7, giornalisti in sciopero contro Cairo: «L’editore non rispetta il contratto»

I giornalisti di La7 – emittente del gruppo Cairo Communication, del patron del Torino Urbano Cairo – hanno deciso di scioperare. Lo hanno comunicato attraverso una nota del Comitato di redazione, sottolineando le ragioni di questa scelta.

I giornalisti de La7 scioperano «per l’atteggiamento sconcertante dell’editore che, nell’ultimo incontro con il Comitato di redazione, ha ribadito di non voler rispettare il pronunciamento definitivo della Corte di Cassazione sulla corretta retribuzione delle domeniche e si ostina a non voler riconoscere ai colleghi assunti negli ultimi anni la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale e degli accordi integrativi aziendali».