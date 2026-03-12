Erg, dividendi per 150 milioni per il 2025: quanto incassano i Garrone

Il gruppo ERG ha chiuso il 2025 con un utile netto consolidato pari a 155 milioni, con ricavi adjusted pari a 752 milioni. Per il gruppo industriale fondato a Genova dalla famiglia Garrone di cui la Garmon (che ha sostituito ai vertici della catena di controllo la San Quirico, holding appunto dei Garrone) è azionista di maggioranza e guidato oggi da Edoardo, ex presidente della Sampdoria, nel corso del 2025 il margine operativo lordo adjusted si attesta a 540 milioni, sostanzialmente in linea con i 535 milioni registrati nel 2024.

Gli investimenti sono stati pari a 235 milioni, più che dimezzati rispetto ai 553 milioni dell’anno precedente. Il gruppo inoltre prevede per il 2026 un margine operativo lordo (Ebitda) compreso tra i 520 e i 590 milioni di euro, gli investimenti tra 330 e 380 milioni di euro e l’indebitamento netto tra 1.950 e 2.050 milioni di euro.