Ufficiale il closing Apollo-Atletico Madrid: aumento di capitale fino a 100 milioni

Si chiude così il passaggio della gestione dei Colhoneros, formalizzato dall’ Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti allo stadio Riyadh Air Metropolitano, con la partecipazione di soci che rappresentavano il 98,66% del capitale sociale . In questa cornice, tutti gli accordi sono stati votati all’unanimità. Apollo ha realizzato l’operazione attraverso il fondo Apollo Sports Capital, con una valutazione del club pari a 2,5 miliardi di euro (debito incluso). Una cifra paragonabile al valore complessivo di Inter e Milan insieme , come spiegato in un recente editoriale di Calcio e Finanza .

Da oggi Apollo Sports Capital , veicolo del fondo USA Apollo Management , ha preso ufficialmente le redini dell’ Atletico Madrid . Dopo l’annuncio del novembre 2025, è infatti ufficiale il closing dell’operazione che ha portato il fondo d’investimento a rilevare il 55% del capitale sociale del club spagnolo.

In primo luogo, l’Assemblea ha approvato una modifica dello statuto con l’obiettivo di adattare la governance del club alla nuova composizione del capitale sociale dopo l’accordo con Apollo Sports Capital, che ha comportato una riorganizzazione delle partecipazioni rilevanti nel capitale della società, diventando così l’azionista di maggioranza del club.

Successivamente, è stata approvata la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà formato da Enrique Cerezo come presidente, Miguel Ángel Gil Marín come amministratore delegato, e dai consiglieri Antoine Bonnier, Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter, Amit Singh, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén e dall’ex attaccante spagnolo David Villa, che ha vestito la maglia dell’Atletico nella stagione 2013/14. Pablo Jiménez de Parga continuerà a ricoprire il ruolo di segretario del Consiglio.

Inoltre, l’assemblea ha approvato un’aumento di capitale fino a 100 milioni di euro. Operazione che era già prevista nei piani annunciati lo scorso novembre, con l’obiettivo di investire tali risorse nelle squadre del club e nella Ciudad del Deporte che si sta sviluppando accanto allo stadio Riyadh Air Metropolitano e che aspira a diventare una destinazione di riferimento mondiale per sport, tempo libero e cultura.

«Sono molto felice di poter tornare al club con nuove responsabilità – ha dichiarato Villa –, ma con la stessa voglia di continuare ad aiutare a rendere l’Atlético de Madrid sempre più grande stagione dopo stagione. Il club vive da diversi anni una fase di grande crescita e spero di contribuire a continuare a raccogliere successi. Sono molto grato che abbiano pensato a me per questo ruolo».

Gli dà il benvenuto, anzi il bentornato, anche il presidente Cerezo: «Questa è sempre stata casa tua, David. Siamo felici che tu abbia accettato questa sfida e sono convinto che, con la tua grande esperienza, ci aiuterai a rendere l’Atlético de Madrid ancora più forte. Bentornato».