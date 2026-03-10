Non solo esonero, 10 giornate di squalifica per Foti e Gregucci

I due tecnici sono stati sollevati dall’incarico dalla Sampdoria nella giornata di ieri.

Salvatore Foti (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Non solo l’esonero dopo la netta sconfitta in casa del Frosinone, per Angelo Gregucci e Salvatore Foti, la coppia di tecnici a cui è stata affidata la panchina della Sampdoria lo scorso ottobre dopo l’allontanamento dalla panchina biancoceleste di Massimo Donati.

Gregucci e Foti, sostituiti da Attilio Lombardo che figurava già nello staff tecnico, sono stati squalificati per 10 giornate dal Tribunale Federale Nazionale dopo il deferimento a loro carico depositato il 16 febbraio. I due tecnici, che sconteranno la squalifica quando torneranno ad allenare, sono stati sanzionati per il fatto che al contrario di quanto indicato, il primo allenatore nei fatti era Foti e non Gregucci.

Ma le indagini della Procura Federale hanno evidenziato come l’incarico di primo allenatore era appunto preso in carico da Foti. E qui nasce il deferimento, e ora la squalifica di entrambi, visto che Foti è sprovvisto del patentino UEFA Pro, necessario per allenare le prime squadre della Serie B maschile.

