Bedin: «In Serie B il VAR sta andando bene: va migliorato, non messo in discussione»

«In Serie B il Var sta andando bene, le fibrillazioni sono marginali ci sono più pro che contro. È uno strumento utile che ha diminuito il margine di errore rispetto a quando non c’era». Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, intervenuto durante la puntata di «La Politica nel Pallone» su Gr Parlamento, trasmissione condotta da Emilio Mancuso. «È una innovazione che ci ha permesso di fare passi in avanti, ma che va sempre supportata anche dal punto di vista produttivo. Ad esempio in Serie B negli stadi ci sono meno telecamere rispetto alla Serie A. Pur essendo stato introdotto da diverse stagioni, va ancora migliorato e affinato. Ma lo strumento non può essere messo in discussione».

Tra gli altri temi, Bedin ha parlato anche della reintroduzione del cartellino verde per il fair play: «Abbiamo reintrodotto il cartellino verde che premia i gesti positivi fatti da calciatori e allenatori durante le partite. In un mondo in cui si evidenziano tanti aspetti negativi, isolare con un premio particolare un gesto di fair play è una responsabilità che una istituzione deve avere. Siamo contenti che nelle ultime due giornate ci sono stati almeno 3 giocatori che si sono distinti per gesti di grande fair play, in due casi rinunciando anche ad un gol. Valori che è giusto mettere in risalto, perché i punti valgono ma valgono anche quelli del fair play».