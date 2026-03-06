Serie B, la sfida Modena-Cesena in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

È un derby che profuma di play off quello che andrà in scena sabato al Braglia di Modena quando i padroni di casa accoglieranno il Cesena di Mignani. La partita, che si disputerà alle 19.30 di sabato 7 marzo, sarà visibile su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) anche in modalità gratuita.

A soli 5 punti di distanza, Modena e Cesena lottano nella parte alta della classifica sognando non solo un posto in Serie A, ma anche una rivalsa dopo un periodo non positivo: all’ottavo posto, i romagnoli mancano la vittoria da cinque giornate mentre i padroni di casa cercheranno di tornare a vincere dopo le sconfitte incassate contro Padova e Virtus Entella. È dunque un altro weekend di grandi emozioni quello che aspetta il pubblico della Serie BKT tra classifica in continuo movimento e una lotta al vertice all’ultimo respiro.