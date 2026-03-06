Liga, ufficiale la giornata con maglie vintage: ma Barça e Real non parteciperanno

Tuttavia, come riporta il quotidiano Marca, non tutti i club hanno confermato l’adesione a questa iniziativa, per motivi diversi. Tre di loro – Barcellona , Getafe e Rayo Vallecano – hanno approvato la Giornata retrò, ma non riusciranno a vestire le rispettive squadre per una questione logistica. Poi c’è il Real Madrid che non ha aderito all’iniziativa, a ribadire una nota e ormai profonda spaccatura con la Liga presieduta da Javier Tebas .

La Giornata rétro, fa sapere la Liga, dà così il via alla “collezione che non passerà mai di moda”, una proposta che trasforma la storia dei club in tendenza contemporanea. Le divise partecipanti saranno presentate il prossimo giovedì 19 marzo alla MBFWMadrid, portando l’eredità del calcio spagnolo in uno dei principali palcoscenici internazionali dell’industria creativa. Un’unione naturale tra calcio e moda che trascende il terreno di gioco e colloca l’identità dei club al centro della conversazione culturale.

«La Giornata rétro è un’opportunità unica per rendere omaggio alla storia dei nostri club e ai simboli che hanno segnato diverse generazioni di tifosi. È un modo di portare il passato nel presente e di continuare a costruire esperienze e a forgiare l’eredità che connette emotivamente con i tifosi. Che questa collezione venga presentata nella Grande Settimana della Moda Spagnola è la vetrina perfetta per proiettare questa identità oltre il terreno di gioco e collocare il calcio al centro della conversazione culturale e creativa», ha dichiarato il direttore dei Club della Liga, Jaime Blanco.

In questa particolare celebrazione anche l’esperienza audiovisiva si adatterà incorporando una grafica adattata allo stile rétro, con un’identità visiva specifica che porterà questa narrativa nell’ambiente televisivo e digitale, mentre diverse attivazioni fisiche e digitali amplieranno la portata della giornata, prima e dopo la stessa. Inoltre, nelle prossime settimane saranno resi noti i design delle divise che indosseranno i club partecipanti.