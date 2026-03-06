Dove vedere Al Ahli Al Ittihad tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Ahli Al Ittihad tv streaming, 25esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.
Continua la nuova stagione del massimo campionato saudita. Kessie e compagni cercano una vittoria per rimanere nella lotta per il primo posto, occupato dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e lontano due sole lunghezze.
Dove vedere Al Ahli Al Ittihad tv streaming? Quando si gioca
La partita fra Al Ahli e Al Ittihad si giocherà al King Abdullah Sports City di Jeddah, venerdì 6 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.
Dove vedere Al Ahli Al Ittihad tv streaming? Come seguire la sfida
La sfida Al Ahli-Al Ittihad sarà visibile in Italia ma solo a pagamento, nonostante dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League ha ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.
Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica.