La Liga guarda al passato: squadre in campo con maglie vintage nella giornata del Clasico

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, la Liga ha già un accordo con tutti i club e sta andando avanti con la propria iniziativa in una giornata che, oltre a essere potenzialmente decisiva per la corsa al titolo fra le due più grandi squadre spagnole, presenterà sfide iconiche come Athletic Bilbao-Valencia al San Mames e Atletico Madrid-Celta Vigo .

La giornata 35 della Liga di questa stagione potrebbe passare alla storia. Non si parla di campo, con il duello fra Barcellona e Real Madrid che raggiungerà il suo apice con lo scontro diretto, ma di maglie: infatti il massimo campionato sta pensando per quel turno di far indossare alle squadre le proprie divise vintage.

Alle società è stato affidato il compito di scegliere fra le maglie più iconiche della propria storia quale vestire per quella giornata speciale di campionato. Si tratta, oltre che di una celebrazione del passato, di una grande possibilità di marketing che apre ai grandi collezionisti di maglie speciali e che per le divise vintage hanno sicuramente una grande passione.

L’iniziativa, come detto, è stata comunicata da parte della Liga ai club, che hanno già accettato. Ora manca l’ufficializzazione da parte del massimo campionato spagnolo guidato da Javier Tebas con la quale ci sarà la scelta definitiva della giornata in cui ci sarà tale iniziativa. Ovviamente, l’opzione 35esima giornata, con in programma il Clasico fra Real e Barça, rimane quella più gettonata.