Quanto vale la finale di Coppa Italia? La Coppa Italia 2025/26 entra nella fase più calda con le semifinali di andata. Tra le sfide di questa settimana e quelle che si disputeranno ad aprile, si scopriranno le due squadre che andranno a giocarsi l’ultimo atto – e la conquista del trofeo – allo stadio Olimpico di Roma, il 13 maggio 2026. Da un lato Como e Inter, dall’altro Lazio e Atalanta.
Come per la passata stagione, l’intero torneo sarà trasmesso dai canali Mediaset. L’emittente ha confermato l’investimento da circa 56 milioni di euro annui tra quota fissa e variabile, a cui vanno aggiunti 2 milioni di costi tecnici, per un totale di circa 58 milioni all’anno. Una cifra sensibilmente superiore rispetto ai 48 milioni annui corrisposti nel triennio 2021-2024.
In termini complessivi, la Serie A incasserà quindi circa 58 milioni di euro a stagione per i diritti di Coppa Italia e Supercoppa italiana. Un incremento vicino al 20% rispetto al ciclo precedente e un valore quasi doppio rispetto a due cicli fa: nel periodo 2018-2021 i ricavi si attestavano infatti sui 35 milioni a stagione, mentre nel triennio 2015-2018 erano pari a 22 milioni.
Quanto vale la finale di Coppa Italia – Le cifre per il 2025/26
Secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, i premi previsti per ciascun turno vengono calcolati sulla base di una percentuale del montepremi complessivo. Quest’ultimo dipenderà in larga parte dagli accordi per la cessione dei diritti internazionali della competizione. Molti mercati infatti acquistano solamente gli incontri finali, e in alcuni casi la sola finale, motivo per cui il valore definitivo sarà disponibile soltanto al termine della stagione.
Le stime indicano premi leggermente più bassi rispetto alle previsioni iniziali, ma la vendita dei diritti all’estero — in alcuni Paesi anche per singola edizione — potrebbe rialzare il totale del montepremi.
Sempre secondo informazioni di Calcio e Finanza, per la stagione 2025/26 le cifre attese sarebbero le seguenti:
- Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;
- Raggiungimento dei quarti di finale – 800mila euro;
- Raggiungimento della semifinale – 1,5 milioni di euro;
- Finalista perdente – 1,9 milioni di euro;
- Vittoria in finale – 4,4 milioni di euro.
Quanto vale la finale di Coppa Italia – L’ultimo atto
Dunque, arrivare in finale per Cono, Inter, Lazio e Atalanta (che hanno già ottenuto 2,7 milioni dal torneo) garantirebbe almeno 1,9 milioni di euro. Cifra da sommarsi a quanto già incassato nel percorso portato a termine finora, per un totale di almeno 4,6 milioni di euro. Chi otterrà il successo porterà invece a casa 4,4 milioni di euro per l’ultimo atto, per un totale di 7,1 milioni considerando anche i premi dei turni precedenti.