Quanto vale la finale di Coppa Italia? La Coppa Italia 2025/26 entra nella fase più calda con le semifinali di andata. Tra le sfide di questa settimana e quelle che si disputeranno ad aprile, si scopriranno le due squadre che andranno a giocarsi l’ultimo atto – e la conquista del trofeo – allo stadio Olimpico di Roma, il 13 maggio 2026. Da un lato Como e Inter, dall’altro Lazio e Atalanta.

Come per la passata stagione, l’intero torneo sarà trasmesso dai canali Mediaset. L’emittente ha confermato l’investimento da circa 56 milioni di euro annui tra quota fissa e variabile, a cui vanno aggiunti 2 milioni di costi tecnici, per un totale di circa 58 milioni all’anno. Una cifra sensibilmente superiore rispetto ai 48 milioni annui corrisposti nel triennio 2021-2024.