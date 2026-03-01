Il direttore sportivo del Milan Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida con la Cremonese, tracciando un primo bilancio della sua stagione nel club rossonero e soffermandosi sulle prospettive future.

Sul primo anno e sull’avvio del nuovo progetto, Tare ha spiegato: «Vedendo il risultato dell’anno scorso l’obiettivo nostro era di dare stabilità, creare una squadra che può raggiungere obiettivi importanti come la Champions. Su questo pensiamo di aver fatto un lavoro importante, sia dalla parte della società che dello staff, perché non dobbiamo dimenticarci che sono arrivati 12 giocatori nuovi. È un percorso nuovo, ci sta che strada facendo qualche punto si perde tra i pareggi e la sconfitta di domenica. Ma rimaniamo tutti concentrati e soprattutto consapevoli che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardare al futuro con grande entusiasmo».