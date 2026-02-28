Liverpool, nel 2025 ricavi oltre 800 milioni e utile di quasi 10 milioni

Nel dettaglio, i ricavi da diritti media sono aumentati di 60 milioni di sterline, raggiungendo quota 264 milioni. I ricavi da stadio (matchday) sono cresciuti di 14 milioni, arrivando a 116 milioni, mentre i ricavi commerciali hanno raggiunto quota 323 milioni di sterline.

Il Liverpool ha annunciato i risultati economico-finanziari della stagione 2024/25, che si è chiusa con ricavi pari a 703 milioni di sterline (835 milioni di euro al cambio al 31 maggio 2025, data di chiusura dell’esercizio, in crescita di quasi 100 milioni rispetto al 2023/24). Il club inglese ha fatto registrare un utile di 8 milioni di sterline (9,5 milioni di euro), in netto miglioramento rispetto al rosso pre-tasse di 69 milioni del 2024.

Contestualmente, i costi amministrativi sono aumentati di 57 milioni, fino a 657 milioni. In particolare, i costi del del personale – la voce solitamente più rilevante per una società calcistica – sono cresciuti di 42 milioni, fino a 428 milioni di sterline. Anche altre voci di costo hanno registrato aumenti a doppia cifra negli ultimi anni, incidendo sul rendimento marginale delle attività principali, come quelle legate ai giorni di gara.

L’analisi del fatturato evidenzia come i diritti tv abbiano beneficiato dell’incremento più consistente, grazie al raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League da parte della squadra, rispetto ai quarti di Europa League della stagione precedente. Il periodo in esame è stato il primo con l’intera stagione disputata con la nuova tribuna di Anfield Road pienamente operativa, fattore che ha sostenuto la crescita dei ricavi da stadio, insieme ai risultati sportivi che hanno portato alla conquista del secondo titolo di Premier League in cinque anni.

I ricavi commerciali hanno continuato a crescere grazie al forte sviluppo delle partnership, del retail e degli eventi non legati alle partite, tra cui i concerti ad Anfield delle superstar internazionali Taylor Swift e P!NK. Nel corso della stagione sono stati siglati nuovi accordi con Japan Airlines, Engelbert Strauss, Lucozade e Husqvarna, oltre a due rinnovi, tra cui spicca l’estensione decennale con Carlsberg, che porterà a 42 anni complessivi la partnership più longeva della storia della Premier League.

Liverpool bilancio 2025 – Le parole del direttore finanziario Jenny Beacham

Jenny Beacham, direttore finanziario del Liverpool, ha dichiarato: «Non abbiamo mai nascosto il nostro obiettivo di gestire un club finanziariamente sostenibile, far crescere i ricavi e fare tutto il possibile fuori dal campo per favorire il successo sul terreno di gioco. La stagione 2024/25 è un grande esempio di come questo possa funzionare, con ricavi record insieme alla conquista del nostro 20° titolo nazionale da parte della squadra maschile».

«La sfida per noi è continuare a crescere grazie allo straordinario lavoro svolto in ambiti come il portafoglio partnership e l’offerta retail, oltre a diversificare ulteriormente il nostro focus per servire al meglio la nostra base globale di tifosi. Il club deve affrontare sfide significative in termini di costi, tra cui l’aumento delle spese amministrative, del personale e operative, insieme alla necessità di competere ai massimi livelli con le nostre squadre maschili e femminili», ha aggiunto.

«Come sempre, siamo pienamente impegnati a operare nel rispetto delle regole finanziarie del calcio, continuando al contempo a offrire la migliore piattaforma possibile per il successo dentro e fuori dal campo per i nostri tifosi, a Liverpool e in tutto il mondo», ha concluso Beacham.