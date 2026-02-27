Dopo aver presentato nella giornata di ieri i risultati economici relativi al 2025 con una maxi perdita di oltre 22 miliardi di euro (in netta controtendenza rispetto all’utile di 5,5 miliardi di euro dell’esercizio precedente), Stellantis ha reso note le anche remunerazioni dei dirigenti all’interno del colosso dell’automotive nato dalla fusione tra FCA e i francesi di Psa nel gennaio del 2021.
Stellantis stipendi manager – Tavares ancora il più pagato
Complessivamente, ai membri del CdA di Stellantis sono andati oltre 21,5 milioni di euro (in calo rispetto ai 27,3 milioni dell’esercizio precedente). Nel dettaglio, nonostante l’addio consumato ormai a dicembre del 2024, chi ha incassato di più è stato ancora l’ex amministratore delegato della società: Carlos Tavares. L’ex CEO del gruppo ha potuto contare su una remunerazione complessiva di 11,9 milioni di euro (23 milioni complessivi nel 2024), di cui:
- 9,9 milioni come incentivo a lungo termine;
- 2 milioni come altri compensi.
A livello di remunerazione complessiva, il secondo dirigente di Stellantis più pagato è il nuovo CEO Antonio Filosa, che ha guadagnato oltre 5,4 milioni di euro nel 2025. La nomina ufficiale del nuovo amministratore delegato risale al maggio del 2025, con insediamento a giugno. Di seguito, la composizione del suo compenso:
- 1,4 milioni come compenso base;
- 0,4 milioni come fringe benefits;
- 1,5 milioni come incentivo a lungo termine;
- 2,1 milioni come altri compensi.
Chiude al terzo posto John Elkann, presidente di Stellantis e numero uno di Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann primo azionista di Stellantis, oltre che socio di maggioranza, tra gli altri, della Juventus e di Ferrari). Elkann nel 2025 ha ricevuto compensi complessivi per 2,45 milioni di euro (in calo rispetto ai quasi 2,8 milioni del 2024). Il suo stipendio è così suddiviso:
- 0,96 milioni di euro come stipendio base;
- 0,4 milioni di euro di fringe benefits;
- 1,09 milioni come incentivo a lungo termine.
Stellantis stipendi manager – Le cifre dei membri del CdA
Tutti gli altri membri del CdA di Stellantis hanno incassato invece complessivamente poco più di 1,7 milioni di euro. Di seguito, tutte le cifre del board nel 2025:
- Henri de Castries – 291.018 euro
- Fiona Clare Cicconi – 262.703 euro
- Ann Frances Godbehere – 235.561 euro
- Robert Peugeot – 225.202 euro
- Claudia Parzani – 222.349 euro
- Alice Davey Schroeder – 174.410 euro
- Daniel Ramot – 165.288 euro
- Wan Ling Martello – 87.741 euro
- Jacques Saint-Exuprey – 58.242 euro