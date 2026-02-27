Dopo aver presentato nella giornata di ieri i risultati economici relativi al 2025 con una maxi perdita di oltre 22 miliardi di euro (in netta controtendenza rispetto all’utile di 5,5 miliardi di euro dell’esercizio precedente), Stellantis ha reso note le anche remunerazioni dei dirigenti all’interno del colosso dell’automotive nato dalla fusione tra FCA e i francesi di Psa nel gennaio del 2021.

Stellantis stipendi manager – Tavares ancora il più pagato

Complessivamente, ai membri del CdA di Stellantis sono andati oltre 21,5 milioni di euro (in calo rispetto ai 27,3 milioni dell’esercizio precedente). Nel dettaglio, nonostante l’addio consumato ormai a dicembre del 2024, chi ha incassato di più è stato ancora l’ex amministratore delegato della società: Carlos Tavares. L’ex CEO del gruppo ha potuto contare su una remunerazione complessiva di 11,9 milioni di euro (23 milioni complessivi nel 2024), di cui: