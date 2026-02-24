Stadio Roma, il Comune: «Non esiste tutela per il bosco. Il progetto prevede un aumento del verde»

«Il progetto di compensazione, che sarà presentato a breve, riguarda complessivamente circa 6 ettari all’interno del Parco centrale dello Stadio, comportando quindi un incremento sia quantitativo sia qualitativo del verde disponibile, con ricadute positive sia dal punto di vista ecologico sia della sicurezza e fruibilità pubblica di un’area oggi incolta e soggetta ad abbandono incontrollato di rifiuti», ha concluso la nota.