Cairo: «Cedere il Torino? Dissi che ero disponibile, ma nessuno ha fatto offerte»

La contestazione della tifoseria intanto non si placa: « La vedo e la sento, non mi scoraggia, ma mi dà ancora più determinazione — ha dichiarato il numero uno del club di via Viotti — e sento una grande responsabilità di fronte ad oltre un milione di tifosi che amano il Toro: tutto questo disfattismo non serve. Ricordiamo che io ho preso un Toro fallito e non più quello degli anni Settanta o il Grande Torino ».

« Un anno fa dissi pubblicamente che ero disponibile a vendere il Toro , ma nessuno si è presentato con un’offerta: più di così, non so cosa fare ». Il presidente granata, Urbano Cairo , ha risposto così durante la presentazione del nuovo tecnico Roberto D’Aversa a una domanda sulla possibilità di cedere la società.

Poi Cairo risponde a una domanda sulla possibilità di acquistare lo Stadio Olimpico Grande Torino: «Stiamo lavorando sullo stadio, se ne occupa anche il mio consigliere Paolo Bellino: vedremo se troveremo un punto d’intesa con il Comune — ha raccontato il presidente in conferenza stampa —. Prima c’erano le ipoteche che pesavano come un macigno, ora stiamo aspettando il valore della perizia perché ancora non so il valore della cifra ma conosco le cifre di Udinese e Atalanta: si parla di 4 e di 8 milioni di euro».

«Qui bisogna ancora fare una valutazione sull’impianto e si valutano anche i costi per la manutenzione. Lavoriamo per fare un’offerta che possa essere accettabile dal Comune e che tenga conto degli investimenti da fare, l’obiettivo è trovare un accordo e saremmo felici di arrivare a una soluzione positiva», ha concluso Cairo.