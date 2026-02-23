Il calcio sfida Sanremo 2026: almeno un'italiana in campo ogni serata

Il Festival di Sanremo si prepara a prendere il via anche nel 2026. La giornata di domani sarà quella che inaugurerà la 76esima edizione della rassegna canora, che si concluderà sabato 28 febbraio con la finalissima. Il Festival quest’anno è stato spostato in avanti a causa dell’organizzazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, ma nelle prossime serate dovrà comunque vedersela con lo sport nazionale per eccellenza: il calcio.
Ognuna delle cinque serate della kermesse vedrà infatti scendere in campo almeno una squadra italiana – tra Serie A e coppe europee – per sfide che proveranno a rosicchiare qualcosa alla manifestazione in termini di ascolto. L’antagonista principale sarà l’Inter, che cercherà di rubare la scena in almeno due occasioni. Ma andiamo con ordine.
La serata inaugurale – martedì 24 febbraio 2026 – si scontrerà con il playoff di ritorno di Champions League Inter-Bodo Glimt. I nerazzurri proveranno a rimontare dopo il 3-1 della gara di andata: appuntamento alle ore 21.00 dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro.
Lo stesso scenario si ripeterà nella serata successiva, mercoledì 25 febbraio, quando sarà la Juventus a scendere in campo per la Champions. Anche i bianconeri proveranno una rimonta decisamente complicata, dopo il 5-2 del Galatasaray. Si gioca alle ore 21.00 a Torino, quando a Sanremo si esibiranno 15 dei 30 cantanti in gara. In campo anche l’Atalanta (contro il Borussia Dortmund), ma il match si disputerà alle 18.45, senza sovrapporsi al Festival.
La terza serata cadrà invece di giovedì 26 febbraio. In quell’occasione il Bologna sarà in campo per affrontare il Brann nella gara di ritorno dei playoff di Europa League. Impegno anche per la Fiorentina, contro lo Jagellonia, ma anche i toscani (come l’Atalanta il giorno prima) giocheranno nel tardo pomeriggio, senza sovrapporsi a Sanremo.
Nella serata di venerdì 27 febbraio sarà invece la Serie A a prendersi la scena, al posto delle coppe. In programma – ore 20.45 – c’è l’anticipo di campionato Parma-Cagliari. Situazione che si ripeterà sabato 28 febbraio, il giorno della finalissima del Festival, con l’Inter impegnata nuovamente in casa contro il Genoa.
Di seguito, l’elenco completo delle sfide con le italiane protagoniste durante le serate del Festival di Sanremo 2026:
- Martedì 24 febbraio, prima serata del Festival: Inter-Bodo Glimt (Champions League)
- Mercoledì 25 febbraio, seconda serata del Festival: Juventus-Galatasaray (Champions League)
- Giovedì 26 febbraio, terza serata del Festival: Bologna-Brann (Europa League)
- Venerdì 27 febbraio, quarta serata del Festival: Parma-Cagliari (Serie A)
- Sabato 28 febbraio, quinta serata del Festival: Inter-Genoa (Serie A)