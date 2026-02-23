Il dato è in crescita rispetto ai 245 milioni di euro dell’edizione precedente, con un valore aggiunto assimilabile al PIL pari a circa 96 milioni e l’attivazione di oltre 1.300 posti di lavoro. Secondo le stime di EY, complessivamente la 76° edizione del Festival ha generato un impatto economico diretto di quasi 102 milioni di euro , sul valore della produzione, un impatto economico indiretto di circa 110 milioni e indotto di quasi 40 milioni di euro , per un totale di circa 252 milioni.

Quanto vale il Festival di Sanremo? Quando manca solamente un giorno al via dell’edizione 2026, EY – network mondiale di servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità, transaction e formazione – ha realizzato un’analisi che evidenzia un impatto economico complessivo della kermesse di 252,1 milioni di euro.

Quanto vale il Festival di Sanremo? L’impatto economico per canali

È possibile inoltre scomporre l’effetto economico per i principali canali di impatto:

Pubblicità e sponsor – 175,6 milioni di euro

Spese organizzative – 48,2 milioni di euro

Spettatori e professionisti – 28,3 milioni di euro

Per quanto riguarda la terza voce, non si considera l’impatto della spesa degli spettatori da casa, in quanto si assume che l’impatto sia compensato dalla riduzione dell’attività di ristorazione. Non sono stati considerati, inoltre, gli impatti legati ai turisti che visitano la città ma che non hanno acquistato un biglietto o un abbonamento.

Mario Rocco, partner di EY, ha così commentato i numeri: «La nostra analisi mostra come il Festival di Sanremo si confermi un importante attore della crescita economica regionale con interessanti ricadute per il Paese, anche in termini di immagine. Rispetto all’anno scorso, il valore dell’evento risulta lievemente superiore, attestandosi a 252 milioni di euro in linea con l’aumento della raccolta pubblicitaria, confermando l’importanza degli investimenti nell’industria musicale e negli eventi artistici di questa dimensione».

«Per l’edizione di quest’anno, inoltre, si stima una percentuale di posti occupati dagli spettatori pari al 90% del totale nelle cinque serate ed è di circa 500 euro la spesa giornaliera del singolo spettatore tenendo conto, tra gli altri, dei costi legati al trasporto, pernottamento, ristorazione e spese varie», ha aggiunto Rocco.

Quanto vale il Festival di Sanremo? Da pubblicità e sponsor 176 milioni

Come abbiamo visto sopra, l’attività degli spettatori e dei professionisti presenti a Sanremo contribuisce con un valore della produzione di 28 milioni e un valore aggiunto di circa 12 milioni, attivando 225 occupati. Le spese pubblicitarie e degli sponsor rese disponili pubblicamente avranno un impatto economico complessivo di 176 circa milioni, con un valore aggiunto di oltre 65 milioni e l’attivazione di più di 800 posti di lavoro.

Relativamente alle spese organizzative, il valore della produzione nel 2026 è stimato a circa 48 milioni di euro, mentre le spese pubblicitarie e degli sponsor hanno raggiunto, secondo le stime di EY ad oggi disponibili, i 70 milioni di euro.

Guardando al futuro, le previsioni indicano che il Festival di Sanremo continuerà ad essere un evento di grande rilevanza economica, con potenziali ulteriori incrementi negli investimenti e nell’impatto economico complessivo. La crescente attenzione degli sponsor e l’aumento della partecipazione del pubblico rappresentano indicatori positivi per le prossime edizioni.