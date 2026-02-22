Atalanta Under 23 Cosenza in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Salvatore Bocchetti sono pronti ad affrontare la 28esima giornata del girone C di Serie C.

bocchetti
Salvatore Bocchetti (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Atalanta Under 23 Cosenza in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 28esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Cosenza è in programma per domenica 22 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.

Atalanta Under 23 Cosenza in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Atalanta Under 23 Cosenza in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Atalanta Under 23-Cosenza, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Ore 12.30

  • CAMPOBASSO-JUVENTUS NETX GEN
    Sky Sport Uno e Sky Sport 257
  • ATALANTA U23-COSENZA
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Ore 14.30

  • CATANIA-GIUGLIANO
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • TEAM ALTAMURA-BENEVENTO
    Sky Sport Max e Sky Sport 253
  • SALERNITANA-MONOPOLI
    Sky Sport 252
  • PONTEDERA-ASCOLI
    Sky Sport 254
  • PRO VERCELLI-TRENTO
    Sky Sport 255
  • LUMEZZANE-DOLOMITI BELLUNESI
    Sky Sport 256

Ore 17.30

  • CROTONE-FOGGIA
    Sky Sport 252
  • UNION BRESCIA-PRO PATRIA
    Sky Sport 253
  • SORRENTO-SIRACUSA
    Sky Sport 254
  • CARPI-BRA
    Sky Sport 255
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-OSPITALETTO FRANCIACORTA
    Sky Sport 256

Ore 20.30

  • LECCO-ALBINOLEFFE
    Sky Sport Max e Sky Sport 252

LUNEDÌ 23 FEBBRAIO

Ore 20.30

  • VIRTUS VERONA-L.R. VICENZA
    Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • TERNANA- FORLÌ
    Sky Sport Max e Sky Sport 253

