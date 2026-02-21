Le Olimpiadi invernali 2026 si avvicinano alla fine con un nuovo giorno di gara, sabato 21 febbraio. La spedizione azzurra ieri ha aggiornato ulteriormente il loro record di medaglie grazie al bronzo nella staffetta maschile 5000m dello short track: ora i podi in queste Olimpiadi Invernali sono 27. Ma non è finita qui e l’obiettivo è fare un ulteriore scatto in avanti.

Per la 25esima edizione dei Giochi Olimpici invernali ci sono 735 medaglie (245 d’oro, 245 d’argento e 245 di bronzo) in 16 discipline diverse, con gli atleti pronti a darsi battaglia per salire sul podio.

La 25ª edizione dei Giochi olimpici invernali assegnerà così centinaia di medaglie nelle diverse discipline della neve e del ghiaccio, coinvolgendo atleti provenienti da oltre 90 Paesi. Sci alpino, fondo, biathlon, pattinaggio di figura e velocità, hockey su ghiaccio, curling e snowboard saranno solo alcune delle specialità che animeranno il programma olimpico, distribuito tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Medagliere Olimpiadi Invernali – Quanto valgono le medaglie a Milano-Cortina 2026

Medaglie, dunque, dal grande valore simbolico, estetico ed economico, anche se la cifra in sé spetta a ognuno dei 206 Comitati Nazionali Olimpici in gara. Il CONI in particolare si conferma uno dei comitati olimpici più generosi al mondo. Per Milano-Cortina 2026, gli atleti azzurri riceveranno 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento e 60.000 euro per il bronzo. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha annunciato una novità: per la prima volta questi premi saranno esentasse.

Un aspetto cruciale riguarda gli sport di squadra. Il premio non viene diviso tra i componenti della squadra, ma ogni singolo atleta percepisce l’importo totale corrispondente al valore della medaglia conquistata. Una scelta che premia il lavoro collettivo senza penalizzare i singoli.

Ecco la situazione del medagliere delle Olimpiadi 2026.