Roma, tutto esaurito anche con Cremonese e Juve: stagione da 50 milioni al botteghino

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, con questi due sold out la Roma supererà le 120mila presenze allo stadio in questa stagione confermando un trend che sta diventando una piacevole tradizione dalle parti di Trigoria. Infatti, oltre alla riprova del sentimento dei tifosi, questo dato permette al club della famiglia Friedkin di avere a disposizione una entrata economica certa e importante, in anni in cui la squadra sta provando a raggiungere quella qualificazione Champions League che aiuterebbe, e non poco, i conti societari.

La Roma si appresta a vivere un periodo molto importante per le sua ambizioni Champions. Dopo il pareggio di Napoli , dove la squadra di Gian Piero Gasperini è andata in vantaggio due volte, ora i giallorossi dovranno affrontare Cremonese e Juventus . Entrambe in casa e tutte due davanti a uno stadio Olimpico tutto esaurito .

Infatti, se l’Olimpico in termini sportivi rappresenta una roccaforte quasi inespugnabile (sono solo sei i gol subiti in casa da Svilar e compagni), in termini economici è una certezza. Infatti, la proiezione per questa stagione in termini di botteghino, abbonamenti inclusi, oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Una risorsa imprescindibile per il club giallorosso in questi anni lontano dagli introiti della ricchissima Champions League. Un Olimpico sempre pieno su cui punta Gasperini per staccare ulteriormente la Juve, e magari accorciare su Napoli e Milan, ma sul quale fanno affidamento anche i conti della società dei Friedkin, in attesa di tornare a respirare nel proprio stadio l’atmosfera dell’Europa che conta. Senza dimenticare, ovviamente, la questione nuovo stadio a Pietralata, altro grande traguardo da raggiungere per portare la Roma in un’altra dimensione sportiva, ma soprattutto economico-finanziaria.