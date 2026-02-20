Juventus e Adidas hanno svelato oggi il nuovo quarto kit del club, una divisa che rilegge uno degli elementi più riconoscibili dell’identità juventina – le strisce bianconere – attraverso un approccio contemporaneo. Il progetto nasce con l’obiettivo di unire tradizione e innovazione, guardando al passato per immaginare il futuro.

Il kit è frutto di una collaborazione creativa tra il club torinese, il marchio tedesco e lo Studio Sgura guidato da Giampaolo Sgura. Tre realtà diverse accomunate dalla stessa ambizione: ripensare le strisce senza tradirne il significato simbolico. Il design combina linee pulite, proporzioni equilibrate e un’estetica essenziale. La maglia, proposta in versione a manica lunga, presenta una costruzione polo pensata per offrire comfort, struttura e carattere. Questo lancio rappresenta l’ultimo capitolo di un dialogo creativo già avviato tra le parti: dalla mostra fotografica “Black & White” durante la Milan Fashion Week 2022 all’evento Zebra Club del 2024, il percorso comune ha esplorato l’incontro tra calcio, moda e cultura visiva. Per la prima volta, quel linguaggio arriva direttamente sul terreno di gioco. La campagna, firmata dallo stesso Sgura, racconta la Juventus non solo come squadra, ma come simbolo culturale in cui sport, stile e identità si incontrano. Il quarto kit sarà disponibile per l’acquisto a partire da oggi, venerdì 20 febbraio, mentre il debutto in partita è previsto in occasione di Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto, in programma domani alle ore 15.00.