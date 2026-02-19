Anche nella stagione 2025/26 la Fiorentina prende parte al torneo europeo che negli ultimi anni l’ha vista protagonista, con due finali e una semifinale: la Conference League. La formazione toscana si è qualificata grazie al piazzamento ottenuto in campionato nella scorsa edizione della Serie A e proverà ancora una volta ad arrivare fino in fondo alla manifestazione, nonostante la testa sia prevalentemente rivolta al campionato, dove lotta a sorpresa per evitare la retrocessione.

Dopo un percorso fatto di alti e bassi nella prima fase, la squadra di Paolo Vanoli si è qualificata per i playoff e ora affronterà i polacchi dello Jagiellonia. Si parte in trasferta, mentre la gara di ritorno è in programma allo stadio Franchi di Firenze: l’obiettivo è superare il turno e andare avanti in un torneo che ha visto i viola sempre protagonisti negli ultimi anni.