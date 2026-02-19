Anche nella stagione 2025/26 la Fiorentina prende parte al torneo europeo che negli ultimi anni l’ha vista protagonista, con due finali e una semifinale: la Conference League. La formazione toscana si è qualificata grazie al piazzamento ottenuto in campionato nella scorsa edizione della Serie A e proverà ancora una volta ad arrivare fino in fondo alla manifestazione, nonostante la testa sia prevalentemente rivolta al campionato, dove lotta a sorpresa per evitare la retrocessione.
Dopo un percorso fatto di alti e bassi nella prima fase, la squadra di Paolo Vanoli si è qualificata per i playoff e ora affronterà i polacchi dello Jagiellonia. Si parte in trasferta, mentre la gara di ritorno è in programma allo stadio Franchi di Firenze: l’obiettivo è superare il turno e andare avanti in un torneo che ha visto i viola sempre protagonisti negli ultimi anni.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso alla terza manifestazione UEFA rappresenta un’occasione anche sul fronte economico. Seppur non al livello della Champions League, la partecipazione al torneo consente incassare ricavi importanti che crescono con il passare dei turni. Ma quanto vale il torneo per la Fiorentina? E quanto incasserà il club in caso di accesso agli ottavi di finale?
Fiorentina ricavi Conference League – Le cifre per i viola
La società viola, nella stagione 2025/26, ha incassato finora dalla UEFA quasi 8,5 milioni di euro per la sua partecipazione alla Conference League, secondo le stime di Calcio e Finanza. A questa cifra vanno aggiunti i ricavi da botteghino per le partite che la Fiorentina ha già disputato al Franchi. In caso di qualificazione per gli ottavi, la cifra si alzerebbe a oltre 9 milioni di euro (*in caso di accesso agli ottavi):
- Bonus partecipazione: 3,17 milioni di ero
- Quota europea: 2,25 milioni di ero
- Quota non europea: 0,832 milioni di ero
- Posizione in classifica: 0,616 milioni di ero
- Risultati: 1,2 milioni di euro
- Bonus 9°-16° posto in classifica: 0,2 milioni di euro
- Bonus qualificazione playoff: 0,2 milioni di euro
- Bonus qualificazione ottavi di finale: 0,8*
- TOTALE: 9,268 milioni di ero*