Arbitri, oggi l’udienza per il ricorso di Zappi: l’AIA a rischio commissariamento

Oggi alle ore 10.00 comincerà l’udienza davanti alla Corte Federale d’Appello del presidente dell’AIA Antonio Zappi contro la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che il 13 gennaio lo aveva condannato a 13 mesi di inibizione, su richiesta del procuratore FIGC Giuseppe Chinè. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
Qualora il ricorso dei legali di Zappi fosse respinto o l’inibizione rimanesse superiore ai due mesi, ecco che ci sarebbe la decadenza automatica da presidente dell’AIA. A quel punto, come anticipato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane, i vertici della FIGC convocherebbero un Consiglio che porterebbe molto probabilmente al commissariamento dell’Associazione Italiana Arbitri.
Il primo Consiglio federale in calendario è quello di giovedì 26 febbraio, che al momento non presenta all’ordine del giorno nessun riferimento alla situazione intorno a Zappi e all’AIA. Infatti, si è preferito non accelerare la pratica attendendo prima le motivazioni dell’inibizione da parte del Tribunale Federale Nazionale e adesso l’udienza odierna della Corte Federale d’Appello.
Qualora l’esito del ricorso portasse alla conferma dell’inibizione, o comunque a una conferma che sia superiore ai due mesi, ecco che la macchina burocratica si metterà in moto o aggiungendo un ordine del giorno al Consiglio già convocato, o proclamando una seduta d’emergenza dedicata esclusivamente alla questione AIA.