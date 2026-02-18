Insulti razzisti a Kelly, la Juventus: «L'odio razziale non ha posto nel calcio»

Lloyd Kelly, il difensore della Juventus che ha commesso un clamoroso errore in occasione del gol del momentaneo 4-2 del Galatasaray, è stato oggetto di numerosi insulti razzisti apparsi sui propri profili social.
Lo stesso Kelly ha postato nelle proprie storie di Instagram il commento di un utente sul suo profilo con la frase «Torna allo zoo». Così è arrivata la risposta di Kelly: «Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport, e le ho sempre accettate: ognuno ha diritto alla propria opinione. Ma questo non lo accetterò, le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze».
A breve giro è arrivata la nota della Juventus che si è schierata completamente dalla parte del suo difensore con una storia sul proprio profilo Instagram che recita: «L’odio razziale non ha posto nel calcio, sul campo, sulle tribune o online il club rifiuta di dare spazio al razzismo in ogni forma e sta lavorando attivando per creare un ambiente più sicuro, più inclusivo, per creare uno sport migliore per i tifosi e i giocatore. Mai più».