Insulti razzisti a Kelly, la Juventus: «L'odio razziale non ha posto nel calcio»

Lloyd Kelly, il difensore della Juventus che ha commesso un clamoroso errore in occasione del gol del momentaneo 4-2 del Galatasaray, è stato oggetto di numerosi insulti razzisti apparsi sui propri profili social.

Lo stesso Kelly ha postato nelle proprie storie di Instagram il commento di un utente sul suo profilo con la frase «Torna allo zoo». Così è arrivata la risposta di Kelly: «Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport, e le ho sempre accettate: ognuno ha diritto alla propria opinione. Ma questo non lo accetterò, le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze».