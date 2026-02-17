La UEFA Champions League è arrivata a un altro turno decisivo. La massima competizione europea per club prosegue con la fase a eliminazione diretta dell’edizione 2025/26 con i playoff di andata, una delle novità introdotte con il nuovo format a partire dalla passata stagione. Sono 16 le squadre che si affronteranno nelle sfide di questa sera e di domani, per poi ritrovarsi la settimana successiva: otto di queste (la metà) voleranno agli ottavi di finale del torneo.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare a quel turno della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 9,6 milioni che si incassavano fino alla stagione 2023/24.
Ricavi ottavi Champions – Le cifre per Atalanta, Inter e Juventus
Incassi ai quali sperano di potere accedere anche Atalanta, Inter e Juventus, tutte e tre impegnate negli spareggi per la prosecuzione della manifestazione (il Napoli è stato invece eliminato nella prima fase). Ma a quanto ammonteranno i premi delle tre società di Serie A in caso di qualificazione? Come crescerebbero complessivamente i bonus dalla Champions in questa stagione con il passaggio del turno?
Come detto, l’accesso agli ottavi di finale garantisce 11 milioni di euro extra, da sommarsi a quanto già incassato dalla UEFA per la prima fase. Nel dettaglio, l’Atalanta con il passaggio del turno supererebbe quota 70 milioni di euro (oltre 64 milioni incassati finora) da questa edizione, mentre l’Inter arriverebbe addirittura a 82 milioni (sono poco più di 71 quelli già messi in cassa dopo la prima fase). Infine la Juventus, che con gli ottavi di finale toccherebbe poco più di 75 milioni di euro (attualmente i bianconeri sono a quota 64 milioni).