Dopo le polemiche che hanno seguito Inter-Juventus, quella di oggi è giornata di vigilia in casa nerazzurra, con la squadra di Chivu che mercoledì sera scenderà in campo per l’andata dei playoff di Champions League partendo dalla trasferta di Bodo Glimt.
Per la consueta conferenza stampa della vigilia, al fianco di mister Chivu ci sarà un calciatore nerazzurro, come previsto dal regolamento della UEFA. E questo giocatore sarà proprio Alessandro Bastoni, al centro delle polemiche per la simulazione che è costata il secondo cartellino giallo – e conseguente espulsione – al difensore della Juventus Pierre Kalulu.
L’appuntamento è fissato per le ore 17.15 della giornata odierna, martedì 17 febbraio, quando si potranno ascoltare per la prima volta dopo l’episodio le parole del difensore classe 1999 che è stato difeso prima da Chivu stesso e successivamente dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, che ha parlato in una breve conferenza che si è tenuta in Lega Serie A in occasione dell’assemblea dei club.
In casa nerazzurra si spera che questa sia la giusta occasione per mettere da parte questo episodio con le parole di Bastoni sull’accaduto e concentrarsi sui prossimi impegni, partendo proprio dalla gara di andata dei playoff di Champions League con vista sugli ottavi di finale. Ma prima c’è da superare il Bodo Glimt, avversario tutt’altro che arrendevole come dimostrano i recenti risultati, soprattutto in Norvegia.