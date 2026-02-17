Dopo le polemiche che hanno seguito Inter-Juventus, quella di oggi è giornata di vigilia in casa nerazzurra, con la squadra di Chivu che mercoledì sera scenderà in campo per l’andata dei playoff di Champions League partendo dalla trasferta di Bodo Glimt.

Per la consueta conferenza stampa della vigilia, al fianco di mister Chivu ci sarà un calciatore nerazzurro, come previsto dal regolamento della UEFA. E questo giocatore sarà proprio Alessandro Bastoni, al centro delle polemiche per la simulazione che è costata il secondo cartellino giallo – e conseguente espulsione – al difensore della Juventus Pierre Kalulu.