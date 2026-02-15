Elkann telefona a Gravina: forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali

L’ad di Exor telefona al presidente della FIGC dopo il caso legato al rosso di Pierre Kalulu nella sfida contro l’Inter.

John Elkann, amministratore delegato di Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla la Juventus), ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l’Inter e le polemiche per il rosso a Pierre Kalulu.

Elkann, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali e sollecitando l’individuazione di soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l’integrità e la credibilità del calcio italiano. Elkann ha anche espresso vicinanza e pieno sostegno al club e alla squadra.

