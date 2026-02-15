Barcellona, esposto contro il VAR: «Decisioni dannose e senza criteri coerenti»

Il club blaugrana ha inviato una lettera ufficiale indirizzata al presidente federale, al presidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA), al responsabile del VAR e al direttore degli Affari legali, esprimendo quella che definisce una “profonda preoccupazione” per le decisioni arbitrali ritenute “dannose per il gioco e prive di criteri coerenti”.

Nel documento, il Barcellona sottolinea come non si tratti di un episodio isolato ma di una situazione che, a suo avviso, evidenzia “mancanza di uniformità nei criteri disciplinari” e “decisioni contraddittorie in azioni della medesima natura”. Il riferimento è in particolare al gol annullato a Pau Cubarsí, episodio che avrebbe potuto riaprire la partita e che è stato cancellato per fuorigioco attraverso il sistema semiautomatico. Secondo il club, permangono dubbi sull’affidabilità della tecnologia utilizzata e sulle modalità con cui è stata applicata nel caso specifico.

La società catalana evidenzia inoltre “l’accumulo di errori significativi nel corso della stagione”, molti dei quali ritenuti decisivi, e denuncia una carenza di trasparenza nell’utilizzo del VAR. Nel testo si chiede espressamente “la pubblicazione integrale di tutte le registrazioni audio del VAR, indipendentemente dal fatto che venga effettuata o meno una revisione al monitor”, considerata “una misura essenziale per garantire trasparenza e formazione arbitrale”.

Il club precisa che l’iniziativa “non intende mettere in discussione la professionalità della classe arbitrale”, ma sollecita una revisione urgente dei criteri applicati per assicurare “coerenza nelle decisioni, parità di trattamento tra i club e credibilità delle competizioni”. Tra le proposte avanzate vi è anche la creazione di un codice disciplinare specifico per il corpo arbitrale, con “conseguenze pubbliche e trasparenti in caso di errori gravi o negligenza”, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la fiducia nel sistema.

La denuncia formale arriva dopo che il presidente Rafa Yuste aveva già avvertito che il club non avrebbe lasciato passare quanto accaduto nella sfida contro l’Atlético. Ora la palla passa alla federazione spagnola, chiamata a rispondere alle richieste e alle accuse del Barcellona.