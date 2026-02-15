Rosso a Kalulu, l’arbitro La Penna va verso un lungo stop

Un cartellino rosso per doppia ammonizione che ha scatenato la rabbia della Juventus. “Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi, diventa difficile. Oggi è successo qualcosa di inaccettabile, l’ennesimo episodio da inizio stagione che poi capita a noi o capita agli altri. Non è accettabile questo errore, non è accettabile rovinare una partita del genere. Non è accettabile che non ci sia un livello adeguato ad una partita del genere”, ha commentato il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini a Sky.

“Rocchi? In questo momento c’è un gruppo che non funziona, c’è anche chi ci deve mettere la faccia e che in questo momento va a dire a tutti che a fine anno che andrà via, vediamo cosa succederà. Non era allo stadio in una partita del genere, capiremo cosa succederà in futuro”.

“Bisogna cambiare subito, non bisogna procrastinare come succede nel calcio italiano È da inizio anno che tutti abbiamo evidenziato che non c’è una struttura adeguata alla Serie A, ci sono episodi ogni settimana. Abbiamo provato ad essere propositivi, non si può continuare così – ha aggiunto -. Ogni settimana c’è una squadra diversa, è palese che il livello non sia adeguato. Ci sarà troppa pressione, non si allenano adeguatamente, ma è chiaro che così non si possa andare avanti. Il derby d’Italia non si può decidere in questo modo e con questa leggerezza, permettendo che ci sia questo spettacolo. Oggi capita a noi, le scorse settimane è capitato ad altre, poi nelle prossime ad altri ancora”.