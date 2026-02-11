Titoli a confronto in Borsa: perché gli analisti consigliano di investire su Ferrari e non su Stellantis

I conti 2025 di Ferrari hanno superato le attese e le stime con ricavi superiori ai 7 miliardi di euro , in aumento del 7% rispetto al 2024. In virtù di ciò, gli analisti di Equita hanno portato le indicazioni sul titolo del Cavallino a BUY .

I conti in rosso della società attiva nell’automotive hanno portato sia S&P che Moody’s a rivedere al ribasso il rating. «Alla luce della recente disclosure su numeri 2025 – hanno commentato gli analisti di Equita –, costi non ricorrenti e guidance 2026 due agenzie hanno ridotto il credit rating di un notch: S&P da BBB a BBB- con outlook negativo e Moody’s da Baa2 a Baa3 con outlook stabile. Stellantis resta investment grade, ma solo un notch sopra, confermando la nostra idea che il focus debba restare sul FCF (Free Cash Flow, ndr).

Tornando a Ferrari, gli analisti continuano: «Non escludiamo che l’effetto negativo del forex possa essere compensato con la consegna anticipata di qualche unità dei modelli a maggior prezzo/margine, ma questo è anche il punto di forza di un business model che può permettersi di gestire un portafoglio ordini che tipicamente copre 2 anni (quasi interamente il 2027). I residual value restano da monitorare; ieri comunque in call di CEO Vigna ha dichiarato che sono “stable and solid”, ribadendo che non sono necessarie ulteriori azioni in UK dopo aver ridotto temporaneamente le consegne per riequilibrare domanda e offerta su alcuni modelli. Il primo modello elettrico, Luce (sportiva a 4 porte), sarà presentato il 25 maggio (riteniamo con l’indicazione del prezzo) e le prime consegne sono confermate nel 4Q26. Noi riteniamo che, pur essendo un modello “range”, avrà volumi limitati e prezzo elevato».