Traendo ispirazione dall’identità di Budapest come “ Buda e Pest – un Racconto di Due Città ”, il pallone che sarà usato per l’ultimo atto della competizione per club più importante del mondo riflette il contrasto e l’armonia che definiscono la capitale ungherese. L’architettura storica si unisce a una vibrante vita notturna, l’eleganza classica incontra l’energia contemporanea, il tutto tradotto in un sorprendente linguaggio visivo creato per la notte più importante del calcio.

Al centro del design si trova una ricca base metallizzata viola, impreziosita da una finitura pigmentata camaleontica che cambia sottilmente tonalità a seconda della luce, dell’angolazione e del movimento. Su uno sfondo bianco, gli iconici pannelli a stella rimangono nitidi e audaci, mentre lo spazio tra le stelle presenta un blocco viola stratificato arricchito da dettagli grafici dinamici.

Il sistema grafico si ispira a forme liquide e alla distintiva tradizione Art Nouveau di Budapest, arricchito da influenze interculturali e regionali che hanno plasmato l’architettura e le arti decorative della città. Una vivace palette di colori riflette il patrimonio artistico di Budapest attraverso una lente contemporanea, mentre le texture fluide e gli accenti luminosi richiamano i suoi fiumi, ponti e le strade illuminate dopo il tramonto.

Celebrando il simbolismo locale, gli iconici motivi del leone e del drago di Budapest sono integrati nelle grafiche dei pannelli, ergendosi a simbolo di forza, orgoglio e protezione sulla città. A completare il design, i loghi Adidas e UEFA Champions League appaiono in giallo acceso, offrendo un netto contrasto e garantendo una visibilità eccezionale in campo. Oltre all’estetica, il pallone soddisfa i più elevati standard di prestazioni d’élite. Caratterizzato dalla collaudata costruzione termosaldata e senza cuciture di Adidas, il Pallone Ufficiale offre precisione, consistenza e controllo eccezionali, ingegnerizzato per la velocità, la precisione e l’intensità del calcio della UEFA Champions League.

Il Pallone Ufficiale della Finale di UEFA Champions League Budapest 2026 farà il suo debutto durante la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League ed è disponibile da oggi nei negozi Adidas, presso i rivenditori selezionati e online sul sito del marchio tedesco.