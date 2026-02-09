In una partita senza storia, i Seattle Seahawks hanno dominato il Super Bowl LX, travolgendo i Boston Patriots 29 a 13. Nel primo tempo dominano le corse ma i punti non arrivano: Seattle mette a segno solo tre field goal e va all’intervallo sul 9-0. Poche emozioni e ritmo basso, con una sola flag a fine secondo quarto, segnale di una partita molto controllata. Le due squadre, arrivate al Super Bowl soprattutto grazie alla difesa, faticano a costruire gioco. I Seahawks però danno l’idea di poterla sbloccare in ogni momento: Darnold è prudente (9/22 per 88 yard), ma si affida alle 94 yard su corsa di Kenneth Walker III.

New England combina poco, soffocata dalla difesa di Seattle che mette a segno anche tre sack su un Maye impreciso. Nella ripresa i Patriots provano ad alzare il ritmo e a lanciare di più, ma senza trovare continuità. L’episodio decisivo arriva a fine terzo quarto: fumble recuperato da Murphy e touchdown di AJ Barner, che indirizza definitivamente la gara. Solo allora il match si apre: Maye trova il lancio del touchdown per evitare lo shutout, ma il risultato non è più in discussione.