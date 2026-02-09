In una partita senza storia, i Seattle Seahawks hanno dominato il Super Bowl LX, travolgendo i Boston Patriots 29 a 13. Nel primo tempo dominano le corse ma i punti non arrivano: Seattle mette a segno solo tre field goal e va all’intervallo sul 9-0. Poche emozioni e ritmo basso, con una sola flag a fine secondo quarto, segnale di una partita molto controllata. Le due squadre, arrivate al Super Bowl soprattutto grazie alla difesa, faticano a costruire gioco. I Seahawks però danno l’idea di poterla sbloccare in ogni momento: Darnold è prudente (9/22 per 88 yard), ma si affida alle 94 yard su corsa di Kenneth Walker III.
New England combina poco, soffocata dalla difesa di Seattle che mette a segno anche tre sack su un Maye impreciso. Nella ripresa i Patriots provano ad alzare il ritmo e a lanciare di più, ma senza trovare continuità. L’episodio decisivo arriva a fine terzo quarto: fumble recuperato da Murphy e touchdown di AJ Barner, che indirizza definitivamente la gara. Solo allora il match si apre: Maye trova il lancio del touchdown per evitare lo shutout, ma il risultato non è più in discussione.
Per New England resta comunque un percorso incoraggiante. La ricostruzione è stata rapida grazie al lavoro di Vrabel, alle scelte azzeccate al Draft — Maye e Gonzalez — e a investimenti importanti in free agency. Il Super Bowl di Santa Clara è una tappa di crescita più che un traguardo mancato. Per Drake Maye, però, lo stadio resta amaro: sconfitto da tifoso da bambino, battuto ancora da quarterback titolare. Una serata difficile, segnata dalla pressione e da qualche chiamata discutibile, ma il talento per rifarsi non gli manca.
Chi ha vinto il Super Bowl? L’albo d’oro della NFL
- 2015 (Super Bowl XLIX): New England Patriots – Seattle Seahawks (28–24)
- 2016 (Super Bowl 50): Denver Broncos – Carolina Panthers (24–10)
- 2017 (Super Bowl LI): New England Patriots – Atlanta Falcons (34–28)
- 2018 (Super Bowl LII): Philadelphia Eagles – New England Patriots (41–33)
- 2019 (Super Bowl LIII): New England Patriots – Los Angeles Rams (13–3)
- 2020 (Super Bowl LIV): Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers (31–20)
- 2021 (Super Bowl LV): Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs (31–9)
- 2022 (Super Bowl LVI): Los Angeles Rams – Cincinnati Bengals (23–20)
- 2023 (Super Bowl LVII): Kansas City Chiefs – Philadelphia Eagles (38–35)
- 2024 (Super Bowl LVIII): Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers (25–22)
- 2025 (Super Bowl LIX): Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs (40-22)
- 2026 (Super Bowl LX): Seattle Seahawks-Boston Patriots (29-13)