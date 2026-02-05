Cos’è lo sci alpino: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, lo sci alpino è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è lo sci alpino e come funziona.
Cos’è sci alpino
Lo sci alpino è la disciplina olimpica più popolare su piste preparate in montagna. Gli atleti devono scendere il pendio nel minor tempo possibile, affrontando passaggi tecnici e porte che obbligano a curve precise.
Sci alpino come funziona: regole
Gare individuali
- Ogni atleta percorre il tracciato nel minor tempo possibile.
- Alcune discipline (Slalom e Slalom gigante) prevedono due manche; il tempo complessivo delle due manche determina la classifica finale.
- Gare di velocità (Discesa e Super‑G) hanno una sola manche. (milanocortina2026.olympics.com)
Staffetta mista
- Competizione a eliminazione diretta in parallelo.
- Ogni atleta affronta un tratto di slalom parallelo e la squadra che completa il percorso più velocemente avanza alla batteria successiva.
- Vince la squadra con più vittorie nelle varie manche fino alla finale. (milanocortina2026.olympics.com)
Regole principali
- Gli atleti devono passare tra tutte le porte. Saltare o evitare una porta comporta squalifica immediata.
- Sono ammessi solo sci, attacchi e scarponi omologati FIS.
- La partenza è cronometrata con precisione al centesimo di secondo. (fis-ski.com)
- Le gare si svolgono con partenze individuali a intervallo, tranne la staffetta mista a slalom parallelo.
Classifica e punteggi
- La classifica finale si basa sul tempo totale impiegato.
- Per le manche multiple (slalom, gigante, combinata) si sommano i tempi delle due manche.
- In staffetta a squadre, le vittorie di manche determinano chi avanza e chi vince il podio.
Gare previste a Milano Cortina 2026:
Le gare olimpiche includono discipline maschili, femminili e miste:
Eventi individuali
- Discesa libera (Downhill) – la più veloce e con meno curve strette.
- Super‑G – velocità con più curve tecniche rispetto alla discesa.
- Slalom gigante (Giant Slalom / GS) – tracciato tecnico con porte larghe.
- Slalom speciale (Slalom) – tracciato molto tecnico con porte ravvicinate.
- Combinata alpina (Alpine Combined) – somma di una discesa e uno slalom. (milanocortina2026.olympics.com)
Evento a squadre
- Staffetta mista (Team Event) – squadre miste uomini e donne in gara a eliminazione diretta su percorso a slalom parallelo.
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
La combinata nordica sarà protagonista anche ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove assegnerà diverse medaglie. Come da tradizione, le competizioni attireranno grande pubblico grazie al ritmo serrato e ai continui ribaltamenti.
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette